Aquí te puedes informar y saber si eres beneficiario del Segundo Bono 380 soles y pasos para cobrarlo. El segundo bono de 380 soles, Yo Me Quedo en Casa otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) se viene entregando de manera progresiva en todo el territorio peruano, ahora con más énfasis tras la ampliación de la cuarentena hasta el próximo 24 de mayo. La viceministra de prestaciones sociales del Midis, Patricia Balbuena indicó que existen hasta cuatro modalidades de pagos y una de ellas es el retiro en agentes o agencias del Banco de la Nación; es por ello que aquí te contamos los horarios de atención al cliente en sus diferentes puntos del Perú. Si la notificación para cobrar el segundo bono no te llegó como mensaje, los pasos para averiguar si estás dentro del padrón del Midis y en qué bancos acercarte a retirar el dinero están a continuación. Del mismo modo, si sales de casa, toma todas las precauciones necesarias para evitar un posible contagio. Seguimos en tiempos de cuarentena, por lo que te pedimos tener en cuenta todas las medidas respectivas de parte del Gobierno.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó que los horarios de inmovilización obligatoria (‘Toque de queda’) en algunas ciudades del país se modificará, donde ya no será desde las 6:00 p.m., sino desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. En Piura, Tumbes, Lambayeque, Iquitos, Chimbote, La Libertad y Cusco, los horarios de restricción se mantendrán de 4:00 pm. a 4 a.m.

▷ Horarios de atención del Banco de la Nación para poder cobrar el segundo bono 380

Para poder cobrar el segundo bono de 380 soles, Yo Me Quedo en Casa, puedes elegir una de las cuatro modalidades que brinda el Midis. Una de ellas es el giro por ventanilla, con una cita previa agendada por el propio usuario. A continuación te brindamos los horarios de atención en Lima y provincias:

Agencias de Lima y Provincias:

De Lunes a viernes de 08:30 horas hasta las 16:00 horas

Sábados: 09:00 horas hasta las 13:00 horas

IMPORTANTE : Las Agencias Aeropuerto, Callao, Minka, Base Naval y Créditos Callao, que atienden de lunes a viernes hasta 14:00 horas y sábado en horario normal, por ordenanza municipal.

Las agencias ubicadas en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, tiene el siguiente horario:

De Lunes a Viernes 07:30 h hasta las 14:15 h.

Sábado: 09:00 h a 13:00 h.

Para más información sobre las agencias disponibles en otros departamentos puedes ingresar aquí.

▷ Segundo Bono 380, Yo me Quedo en casa: conoce las cuatro formas de pago:

1. Depósito en cuenta: Automáticamente deposita el dinero en una entidad bancaria y podrás cobrar el monto en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

2. Billetera Tunki de Interbank: Este método hace que la persona beneficiada pueda retirar el dinero en cualquier cajero Globalnet. En caso de no tener la ‘Billetera Tunki’ se puede descargar en el Play Store o App Store, sino buscar más información en la web tunki.com.pe.

3. Banca por celular: Para ello, la persona beneficiada deberá completar los formularios con el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Luego, te llegará un mensaje de texto al celular registrado en donde tendrás que digitar el código enviado para validar tu número.

Podrás crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso. Próximamente te llegará un mensaje de texto con una CLAVE DE INGRESO a la banca celular del Banco de la Nación.

Al ingresar a la banca celular con la clase asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario. Tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired del Banco de la Nación.

▷ Revisa los bancos en el Perú

4. Giro en ventanilla: podrás escoger el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a la web del midis.gob.pe.

Con estas cuatro modalidades se podrá evitar las aglomeraciones en los bancos y así hacer un retiro seguro del subsidio otorgado por el Gobierno. Además, si tienes la facilidad de obtenerlo mediante depósito a cuenta, tendrás la opción de cobrarlo en agentes Multired, ubicados en todo el país.

¿Puedo cobrar el segundo bono si no cobré el primero?

No. El Gobierno no entregará el segundo subsidio si no se ha cobrado el primero. Para consultar cuándo y dónde debes el gobierno habilitó el sitio web en el que los ciudadanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema podrán confirmar si son beneficiarios del bono de 380 soles que ha dispuesto el Estado para ellos en la lucha contra el coronavirus. Colocando su DNI y fecha de nacimiento en este enlace.

Ya puedes entrar al portal web que el Gobierno habilitó para averiguar si eres beneficiario del subsidio monetario #YoMeQuedoEnCasa. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) arrancó con la entrega del subsidio monetario a las personas que pertenecen a la población de pobreza y extrema pobreza en el Perú, según un padrón del INEI. La segunda entrega está en camino.

El paso a paso para cobrar Bono de 380 soles por Covid-19

Para conocer si eres parte del padrón oficial, debes ingresar a la siguiente página web: https://bono.yomequedoencasa.pe/

Una vez dentro, llena los siguientes campos: número de DNI, fecha de nacimiento y completa el texto de la imagen que aparece en la parte inferior. Luego, clic en “consultar”.

Si eres beneficiaria (o), aparecerán tus datos, fecha y lugar al que debes acudir para cobrar el bono de S/ 380. Si te corresponde cobrar el dinero y no te aparecen estos datos, ten paciencia. El Midis está buscando una agencia cerca a tu hogar.

Si ya tienes una fecha de entrega programada, solo debes acudir a la agencia indicada en el día indicado. Recuerda llevar tu DNI.

Una vez realizado el cobro, regresa a tu casa para continuar con el aislamiento obligatorio.

El mensaje de Vizcarra tras la ampliación de la cuarentena hasta el 24 de mayo. (09/05/2020)

Síndrome de Kawasaki: Niños mueren por extraña enfermedad vinculada al coronavirus en Estados Unidos

Coronavirus en Reino Unido: Gobierno potenciará la bicicleta para facilitar el retorno al trabajo

Cejudo venció a Cruz y luego anunció su retiro

