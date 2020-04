Desde el inicio del brote de coronavirus, líderes de todo el mundo se vieron a prueba para saber cómo respondían ante esta crisis sanitaria, que tiene a casi 2 millones de personas contagiadas y más de 125 mil muertos en 200 países. Pese a estas cifras, muchos han destacado el buen manejo que han tenido las mujeres al mando de países como Alemania y Nueva Zelanda. ¿Cuál es el secreto de su éxito?

La revista Forbes, en su artículo “What Do Countries With The Best Coronavirus Responses Have In Common? Women Leaders”, destacó el desempeño que han tenido las liderez femeninas en plena pandemia del COVID-19, entre ellas la canciller de Alemania, Angela Merkel, presidenta de Taiwán, Tsai Ing-Wen, entre otras.

La publicación señaló cuatro características de estas líderes con las que dieron frente al coronavirus en sus países y así evitar una crisis aún más aguda, como sí lo sufren sus vecinos.

1. Verdad

Desde la llegada del COVID-19 a tierras germánicas, la canciller alemana Angela Merkel dio un discurso a nivel nacional exhortando a que la población tome ‘en serio’ esta pandemia, por lo que tomó medidas desde el primer día. Una de las más importantes fue la aplicación de pruebas de forma masiva, de modo que tuvieran la muestra completa de contagiados y minimizar así la tasa de mortalidad de este virus.

2. Decisión

No fue necesario esperar a que la enfermedad se expanda por más días. Desde un inicio, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-Wen, implementó 124 medidas para bloquear la propagación, sin tener que recurrir a las restricciones totales. Ello le permitió tener el virus bajo control y la cifra de muertos en solo seis víctimas.

Por su parte, la primera ministra de la Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, impuso el cierre de forma prematura, poniendo al país en estado máximo de alerta. Ordenó el autoaislamiento a las personas que ingresaban al país, cuando solo había 6 casos en todo el territorio, además de prohibir el ingreso de extranjeros. Ello ayudó a controlar la situación en la isla.

En tanto, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, cerró de manera temprana sus fronteras, además de los jardines de preescolar, los colegios y las universidades. Incluso, prohibió las reuniones de más de 10 personas. De este modo, minimizó cualquier índice de contagio masivo.

3. Tecnología

Islandia, al mando de la primera ministra Katrín Jakobsdóttir, entregó pruebas gratuitas de coronavirus a los ciudadanos, permitiendo examinar a cinco veces más el número de personas que en Corea del Sur. Bajo un seguimiento exhaustivo de las personas que pasaron la prueba, también se ayudó a controlar el virus, sin necesidad de llegar al cierre de las escuelas.

Pese a su juventud, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin no tuvo reparos en utilizar sus conocimientos como millennial para contener la crisis de coronavirus. Focalizó a los influencers de las redes sociales y les solicitó ser voceros a la hora de difundir información científica sobre el manejo de la pandemia, teniendo en cuenta que -en la actualidad- no todos siguen a los medios tradicionales, especialmente los jóvenes.

4. Amor

La primera ministra de Noruega, Erna Solberg, utilizó la televisión para llevar su mensaje acerca de esta pandemia a los niños de la casa. Con frases sencillas intentó que desde el más pequeño de la familia se involucrara con el cuidado y la prevención.

Los resultados hablan por sí mismos. Solo hace falta echarle un vistazo a las cifras de estas naciones. Alemania: 131,359 contagiados y 3,294 decesos; Taiwán; 393 infectados y 6 muertes; Nueva Zelanda: 1,366 positivos y 9 fallecidos; Dinamarca: 6,511 con coronavirus y 299 víctimas mortales; Islandia: 1,720 contagiados y 8 decesos; Findandia: 3,161 infectados y 64 muertes.

