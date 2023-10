Cada una de las procesiones del Señor de los Milagros que se realizan en octubre son consideradas eventos muy importante en Perú. Y es que la fe que sienten miles de personas por la imagen del Cristo de Pachacamilla hacen que ellos madruguen para acompañar al Cristo Moreno en sus recorridos.

De hecho, algunos fieles llegan desde distintas partes del mundo para hacerle algún pedido relacionado con la salud, encontrar trabajo u otro motivo. Hasta el momento se han llevado a cabo tres procesiones de las cinco que se realizarán en el mes, si deseas asistir a una de las próximas salidas, no debes dejar de leer la nota que ha preparado Depor con la información.

¿Cuándo se realizará la cuarta procesión del Señor de los Milagros?

El cuarto recorrido de la procesión del Señor de los Milagros se llevará a cabo el próximo sábado 28 de octubre. Recuerda que si deseas acompañar la imagen debes acudir muy temprano por la mañana a la Iglesia de las Nazarenas.

¿A qué hora empezará el cuarto recorrido del Señor de los Milagros?

El Señor de los Milagros iniciará su recorrido procesional del sábado 28 de octubre muy temprano, a las 6:00 a.m. También saldrá de la Iglesia de las Nazarenas.

¿Cuál es la ruta del cuarto recorrido del Señor de los Milagros?

En esta fecha, el Señor de los Milagros saldrá en andas de la Iglesia de las Nazarenas para reencontrarse nuevamente con sus fieles y se dirigirá al hospital San Bartolomé, luego al Hospital Arzobispo Loayza para finalmente regresar a su punto de partida (Iglesia de las Nazarenas)

Ruta oficial del cuarto recorrido del Señor de los Milagros.

¿Cuántos recorridos del Señor de los Milagros faltan por realizarse?

En octubre, el Señor de los Milagros tendrá cinco recorridos procesionales este 2023. El primero se llevó a cabo el sábado 7 de octubre, el segundo el 18 de ese mes y el tercero el 19. Posteriormente se realizará el cuarto (28 de octubre), iniciará a las 6 de la mañana y la salida será en la Iglesia de las Nazarenas y el último (quinto) se realizará el 1 de noviembre al mediodía, saliendo también desde la av. Tacna (iglesia de las Nazarenas).

¿Cuáles son los horarios de las misas del Señor de los Milagros?

Durante octubre, las misas diarias que se realizará en el Santuario y Monasterio de Las Nazarenas por “El Señor de los Milagros” se llevarán a cabo en los siguientes horarios: 7:00 a.m.; 9:00 a.m.; 10:30 a.m.; 12:00 p.m.; 1:30 p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m.; 7:00 p.m.; 8:00 p.m.; 9:00 p.m. Tener en cuenta que las puertas de iglesia estarán abiertas desde las 5:00 a.m.

¿Cómo nació la tradición de la procesión del Señor de los Milagros?

La tradición nació luego de que un esclava pintara al Cristo Morado en una pared que curiosamente durante un terremoto que ocurrió en Lima y Callao en 1655 se mantuvo intacto, aunque muchas casos y templos se habían derrumbado. Desde ese momento se empezó a venerar la imagen y así cada día más personas se volvieron creyentes.

¿Por qué algunas personas visten de morado durante el mes de octubre?

Miles de feligreses tienen esta costumbre como signo de devoción al Cristo de Pachacamilla. De acuerdo a la historia, todo empezó cuando la madre Antonia Lucía del Espíritu Santo, quien fundó el Beaterio de Nazarenas en el Callao tuvo una visión del Señor utilizando una túnica morada, una soga al cuello y una corona de espinas. Por ello, actualmente, los hombres usan una túnica de ese color (sin mangas) con dos aberturas en los brazos y el cordón en el cuello, y las mujeres llevan una túnica por debajo de la rodilla (con mangas) y un cordón a la altura de la cintura (aquellas que son de la hermandad también utilizan un velo).

¿Por qué se come turrones en octubre?

El turrón es un dulce peruano muy popular que se come en octubre, aunque desde hace algunos años eso ha cambiado y actualmente hay tiendas que los venden todo el año. El motivo de la tradición es porque en el siglo XVII, una mujer llamada Josefa Marmanillo decidió pedirle al Señor de los Milagros que curara la enfermedad que tenía y como agradecimiento al milagro concedido, ella decidió preparar el famoso turrón y ofrecerlo como ofrenda al Cristo de Pachacamilla.





TE PUEDE INTERESAR