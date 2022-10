A pocas horas de que se lleven a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en el Perú, muchos electores tienen dudas sobre cómo se realizarán estos comicios. Como se recuerda, este domingo 2 de octubre ellos elegirán a las autoridades que gobernarán alrededor del país por los próximos cuatro años.

Recuerda que para ir a votar, deberás acudir a tu local de votación con tu DNI desde las 7:00 a.m. Las autoridades que tienen a cargo el funcionamiento y el cumplimiento de esta importante fecha, han dado algunas recomendaciones para que ningún peruano se quede fuera de su local de votación y pueda cumplir con su deber cívico.

Si eres de los peruanos que deja todo para último momento y hasta la fecha no sabes cuál es tu local de votación, tranquilo. En Depor.com hemos elaborado esta nota para que tengas toda la información que necesitas. Te recomendamos leerla con anticipación para que el domingo solo vayas a votar a tiempo.

Durante estas últimas semanas se informó que alrededor de 24 millones de peruanos acudirán a sus centros de votación para elegir a su autoridades en estás Elecciones Regionales y Municipales 2022. Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya realizó las capacitaciones correspondientes para que los miembros de mesa estén preparados para esta fiesta electoral.

Asimismo –y este es un detalle muy importante que debes de tomar en consideración–, el RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) ha habilitado la posibilidad de que los peruanos puedan ir a sufragar así cuenten con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido.

Por último, si eres de los peruanos que renovó su DNI o actualizó su domicilio, toma en cuenta que el padrón electoral para estas Elecciones Regionales y Municipales 2022 se cerró el pasado 2 de octubre del 2021. Esto quiere decir que, si cambiaste tus datos pasada dicha fecha, tu centro de votación será el que se encuentra registrado en tu cédula de identificación previo a la mencionada actualización.

Si no sabes donde te toca votar en las Elecciones Municipales 2022, entonces presta atención a este video.

Link para saber dónde votar en las Elecciones 2022

Si eres de los ciudadanos que aún no conoce su local de votación y a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 quiere tener la información completa, revisa los siguientes pasos que deberás realizar:

Ingresar al portal web de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ o haz clic en este LINK.

o haz clic en este LINK. Escribir tu número de DNI.

Hacer clic en “ Consultar ”.

”. Luego clic en “Consultar”, saldrán tus datos (nombres, apellidos, DNI, distrito) y podrás conocer dónde te toca votar y si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

¿A qué hora comienzan las Elecciones 2022?

Toma en cuenta que el horario para ir a votar en estás Elecciones Regionales y Municipales 2022 es de las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., pero la ONPE sugiere votar en un horario escalonado con el objetivo de evitar aglomeraciones, debido a que aún estamos en pandemia. Esta es la propuesta:

Electores en grupos de riesgo: si eres un adulto mayor, mujer embarazada o persona con discapacidad o de riesgo, se recomienda acudir en el siguiente horario:

si eres un adulto mayor, mujer embarazada o persona con discapacidad o de riesgo, se recomienda acudir en el siguiente horario: Electores en general: De 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

De 2:00 p. m. a 5:00 p. m. Si no perteneces a un grupo de riesgo, se recomienda acudir en el siguiente horario, según el último dígito de tu DNI: 1, 2, 3 y 4 (7:00 a. m. a 11:00 a. m.) y 5,6, 7, 8, 9 y 0 (11:00 a. m. a 5:00 p. m.)

#ERM2022 🗳️🇵🇪 | Peruanas y peruanos, voten seguro en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022. #Elecciones2022 pic.twitter.com/xsuVItzVMs — ONPE (@ONPE_oficial) October 1, 2022

Información que brindará la ONPE en su web

Mesa de sufragio

Número de orden

Tipo de voto

Local de votación

Pabellón

Piso

Aula

Dirección

Referencia (sobre la ubicación del local de sufragio)

¿Cómo saber si soy miembro de mesa en Elecciones 2022?

La misma plataforma te indicará también si fuiste sorteado para ser miembros de mesa titular o suplente. Asimismo, el número de tu mesa de sufragio, el número de orden, y la dirección del local de votación, así como una referencia para ubicar el inmueble. Ingresa aquí para conocer si eres miembro de mesa este domingo 2 de octubre.

¿A qué hora comienza la Ley Seca?

A diferencia de otros años, para las Elecciones Regionales y Municipales 2022, las tiendas y distribuidoras no podrán vender ni proporcionar clandestinamente bebidas alcohólicas desde las 8:00 a.m. del sábado hasta las 8:00 a.m.

Esto dice textualmente la Ley Orgánica de Elecciones: “Desde las 8:00 horas del día anterior al día de la votación, hasta las 08:00 horas del día siguiente de las elecciones, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos, o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente a dicho expendio”.

¿Qué multas hay si no voy a votar?

S/ 92 si no votas y vives en un distrito clasificado como “no pobre” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

S/ 46 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre” por el INEI.

S/ 23 si no votas y vives en un distrito clasificado como “pobre extremo” por el INEI.

S/ 230 por no asistir como miembro de mesa.

S/ 230 por negarte a conformar la mesa electoral.

Ten en cuenta que estas multas son acumulables, por lo que si no acudes a sufragar en la primera vuelta y posteriormente en la segunda vuelta, dichos pagos se te acumularán.

¿Podré votar con mi DNI si ya caducó?

Tener el DNI caduco tampoco será impedimento para ir a votar, pues el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) prorrogó la vigencia del Documento Nacional de Identidad hasta el domingo 2 de octubre y exclusivamente para que sean utilizados en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Por lo tanto, quienes tengan este documento vencido, podrán ejercer su derecho al sufragio en estos comicios.

¿Cuáles son las multas si no cumplo con ser miembro de mesa?

Si eres miembro de mesa, debes tener en cuenta que este cargo es irrenunciable, por lo tanto el incumplimiento también se sanciona económicamente.

Si fuiste sorteado miembro de mesa, titular o suplente, y no te presentas a ejercer esta función pagarás una multa de S/ 230.

Si, además, no asistes a votar, pagarás una segunda multa por elector omiso. De lo contrario, solo pagarás la multa de miembro de mesa.





