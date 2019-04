Dua Lipa enternece a fanáticos de Instagram con fotografía de su madre

Dua Lipa acaba de robarse el corazón de todos sus fanáticos en Instagram al publicar tierna fotografía junto a su madre. Publicación gozó de una gran recepción por parte de sus seguidores en las redes.

"Feliz día de las madres a mi héroe. Gracias por enseñarme que la salud y la felicidad siempre son lo primero y que el trabajo duro y la pasión siempre serán la fuerza motriz de mis sueños. Te amo", escribió Dua Lipa en su cuenta de Instagram.

En la postal se puede ver a la madre de Dua Lipa cargando a la cantante en sus brazos en un día de playa. "Son muy hermosas", "tierna fotografía del pasado", "lo más importante es la madre", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Instagram.

Cabe indicar que Dua Lipa tiene más de 28 millones de seguidores en Instagram que siempre están pendientes de todas las actividades que realiza la cantante.

Dua Lipa es hija de refugiados procedentes de Kosovo y se inició en el mundo de la música cuando solo tenía 14 años. La artista versionaba canciones de otros cantantes en YouTube.

En 2015, firmó un contrato con Warner Music Group y a los 20 lanzó su primer sencillo titulado "Be the One". Dua Lipa alcanzaría la fama mundial en el 2017 con su tema "New Rules".