Las clases virtuales se han hecho habituales en tiempo de coronavirus. Esto ha obligado a que muchos docentes tengan que echar mano de la tecnología para realizar sus lecciones a distancia. Pero no todos, hay que admitirlo, están preparados para eso. De eso se aprovecharon unos alumnos para jugarle una cruel broma a un profesor de Colombia. Las imágenes fueron compartidas en Facebook y provocaron una gran indignación en los usuarios de esa red social.

El maestro Humberto de la Cruz, de la Institución Universitaria Pascual Bravo de Colombia, estaba dando su clase de lo más normal cuando de pronto uno de los estudiantes lo interrumpió para decirle que no escuchaba lo que él estaba hablando, situación que, desde luego, no era cierta. A continuación, le dio el siguiente consejo: “Profe, no le escucho bien, dele a Ctrl + F4 para activar el micrófono”.

Creyendo en la generosidad de su discípulo, el pobre profesor, que ya es tendencia en Facebook, le hizo caso a su alumno y siguió los pasos que le dijo, pero el resultado fue desastroso: cuando activó el comando salió de inmediato de la videollamada. Luego de unos segundos en que permanecieron en silencio, despúés todos los estudiantes estallaron en risa.

Las imágenes llegaron a ser compartidas en Facebook y desde esa red social dieron la vuelta al mundo. Los miles de usuarios que han visto el clip se mostraron indignados por lo que consideraron una total falta de respeto hacia el esforzado docente. El hecho también fue conocido y repudiado por las autoridades de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

Asimismo, un usuario de Facebook que se identificó como el profesor al que le jugaron la pasada broma escribió: “Mi padre es profesor universitario hace muchos años, no ha sido nada fácil para él adaptarse a esta situación extraordinaria, nunca asiste a una clase sin prepararla con rigor y en esta contingencia por COVID-19 se ha exigido mucho más en su preparación, ha trasnochado los últimos días trabajando con dedicación y disciplina para conocer mejor las herramientas digitales; con mucha paciencia mi hermana y yo le hemos ayudado”.

Y añadió: “Luego del incidente y al explicarle lo que había sucedido realmente, papá se sentó y nos dijo con un profundo dolor y tristeza ‘la educación es el servicio más extraño, la gente la paga y no la quiere recibir’”.

