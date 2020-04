Hay personas que aman tanto a sus mascotas que son capaces de arriesgar sus propias vidas con tal de salvarlas de algún peligro. Pero, ¿te imaginas que una persona haga eso por un animal que no es el suyo? Pues bien, eso es precisamente lo que hizo un hombre que se ha ganado la admiración de todos. El heroico hecho ocurrió en Estados Unidos, exactamente en la ciudad de Nueva York. Como era de esperarse, tras compartirse las fotografías del rescate, estas se hicieron virales en las redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook.

Como se sabe, durante el invierno la temperatura en esa urbe de Estados Unidos desciende considerablemente, lo que provoca, además de la nieve, el aniego de las calles y el congelamiento de los lagos. Esas condiciones climáticas obligan a que los residentes de aquella zona tomen muchas precauciones a la hora de salir a la calle. Y si salen con mascotas, mucho más todavía.

Sin embargo, hace poco un hombre salió con su Terrier llamado Jackson. Todo iba bien, pero en instante de distracción el can se le perdió. Desesperado, el hombre buscó por todos lados a su mascota. En esa búsqueda, se topó con Don Chatten, quien también había ido al Bark Park a pasear a sus dos perros.

Luego de que su interlocutor le contó lo sucedido, Don no fue indiferente a la necesidad de su prójimo y se echó a buscar al can perdido. Pasaban los minutos y Jackson no aparecía por ningún lado. Hasta que al cruzar un puente peatonal, los dos perros de Don vieron al Terrier que luchaba por no ahogarse en el agua helada. Con fuertes ladridos, le avisaron a su dueño donde estaba el perro al que buscaban.

Cuando Don, que es considerado un héroe por los usuarios de Facebook y YouTube, observó a Jackson, concluyó que si esperaban a los rescatistas el animal no tendría posibilidad de sobrevivir y decidió ir en su rescate: dejó a unas señoras el cuidado de sus mascotas y se lanzó al agua. Rompiendo las capas de hielo, Chatten pudo asir a Jackson y sacarlo del agua congelada. Con los aplausos de los testigos como música de fondo, Don entregó a Jackson a su dueño y este lo llevó de inmediato a la veterinaria, en donde le dieron las buenas nuevas: la salud del perro no había sufrido ningún daño.

Unas semanas después, el enorme gesto de Don Chatten tuvo su recompensa: fue condecorado por la Cruz Roja Americana del Oeste y Centro de Nueva York, institución que lo distinguió por su valentía al arriesgar su vida por salvar la del cachorro. Las imágenes de ese rescate fueron compartidas en YouTube y Facebook donde los usuarios las hicieron virales.

¿Qué hacer si mi perro o gato bebe blanqueador por accidente?

