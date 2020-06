La pandemia de coronavirus ha hecho que los Gobiernos decreten medidas de confinamiento para evitar la propagación de este nuevo mal. En muchos países, como España o Italia, las personas han tenido que estar encerradas en su casa y solo podían salir para adquirir artículos de primera necesidad.

Generalmente, quienes hacían las compras eran los jóvenes. Los adultos mayores no podían hacerlo ya que son un grupo de riesgo. Y si salían, podían enfermarse de COVID-19, lo que podría llegar a ser mortal. Como el SARS-CoV-2 aún no se ha ido, los abuelos deben permanecer en el hogar y buscar la forma de no aburrirse. De hecho, algunos ya ha encontrado cómo pasar el rato, es el caso de dos abuelitas que se han vuelto populares en internet.

En un video publicado en la cuenta vidamodernaweb de Instagram, se ve cómo dos abuelas vestidas con batas blancas empiezan a bailar. Lo hacían al ritmo del tema ‘Scooby Doo Pa Pa'. Esta grabación fue colgada en un primer momento en la cuenta de Nerea Noteimportan de TikTok.

Los comentarios han sido positivos. Por ejemplo, una usuaria identificada como Mayra ha etiquetado a su amiga Katherine y ha escrito: “(Así estaremos) nosotras en 50 años jaja”; mientras que la cibernauta Maga también etiquetó a su amiga y redactó: “Que nunca nos falte la buena actitud”, y acompañó la frase con emoticones de una cara riéndose.

El video se ha vuelto viral en la red social de Instagram. Y es que la publicación en la cuenta de vidamodernaweb ha alcanzado poco más de 67 mil me gustas y hay bastantes comentarios, por lo que se puede decir que las dos abuelitas han encantado a los internautas.

