José José -o el ‘Príncipe de la Canción’, como también era conocido- tenía una forma de cantar única que tocaba el corazón de cada uno de sus fanáticos y de todo aquel que lo escuchaba. Transmitía, con sentimiento, cada palabra que entonaba.

Algunos de sus seguidores, incluso, lloraban o lagrimeaban cuando el maestro de la música interpretaba temas como el ‘El triste', ‘El amar y querer', ‘He renunciado a ti’ o ‘Lo que no fue no será‘. Los niños de ahora, al parecer, no se han salvado de esto y algunos también lloran cuando escuchan a José José. Como ejemplo, tenemos el caso de una jovencita que empezó a soltar lágrimas cuando sonó ‘Lo dudo'.

En un video publicado en Facebook, se puede ver que una niña estaba comiendo su arroz y de pronto una canción de José José comenzó a sonar. “Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo”, decía la letra, mientra la pequeña empezará a llorar y no había quién la pare.

El clip se ha vuelto viral en la red social de Mark Zuckerberg y hasta la fecha cuenta con más de 65 mil reacciones (entre ‘me gusta', ‘me causa gracia', ‘me causa tristeza’ y otros). Además, la publicación ya tiene más de 32 mil comentarios.

Lo más probable es que todo esto haya sido armado por la persona que subió el video. Sin embargo, el hecho es que este clip se ha vuelto viral en redes sociales, y en parte gracias a la música de José José.

José José fue un cantante mexicano considerado como uno de los mejores de la historia. Conquistó el mundo a través de sus baladas y ha vendido más de 250 millones de discos. Falleció el 28 de septiembre de 2019 en un hospital de Florida, en Estados Unidos, por complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que lo aquejaba.

