Si te ausentas de casa tus familiares o tu pareja no serán los únicos que te extrañen. Si tienes una mascota ten la seguridad de que él también sentirá tu no presencia. Un perro en Italia acaba de demostrar esa afirmación. El can es viral en Facebook al protagonizar un video donde se le observa dándole un gran recibimiento a su dueña. La mujer volvía a casa después de varias semanas debido a la cuarentena por el coronavirus. El emotivo hecho ocurrió en Italia, pero también causó un gran impacto en Estados Unidos, México y España.

Jessica Cristofolini se había alejado del hogar que compartía con su novio Fabrizio Bottademi por causa de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, como en la nación italiana las medidas de confinamiento se están levantando poco a poco, la mujer volvió al ‘nido de amor’ y fue recibida como nunca imaginó. La emotiva escena recorrió las redes sociales y tuvo una gran acogida por los usuarios de Facebook.

No solo el novio se mostró feliz de que su pareja haya vuelto a casa, sino, como se muestra en el video viral de Facebook, el perro también demostró su contentamiento por la llegada de la dueña. Moviendo frenéticamente la cola y dando ladridos de felicidad, el can le hizo saber a la mujer cuánto la extrañaba.

El conmovedor momento fue registrado por el novio de la afortunada mujer quien luego lo publicó en Tik Tok y luego fue compartido en Facebook. Miles de internautas en todo el mundo han reaccionado emocionados por la actitud del perro y no dudaron en comentar que a muchos de ellos les sucede lo mismo con su mascota.





