Un perro que vive en Carolina del Norte, Estados Unidos, ha ganado mucha popularidad en Facebook luego que un video viral mostrara el momento en que ingresa a una piscina por su propia cuenta. La grabación ha dejado impactados a los amantes de los animales.

La dueña del can se había escondido para grabar lo que hace su mascota al ver que no hay nadie en la piscina de la casa. Grande fue su sorpresa al percatarse que al animal le provocó estar por un breve momento en el agua.

Y es que, tal y como vemos en el video viral de Facebook, el perro subió por la escalera de la piscina y luego, sin dudarlo, se metió al agua para nadar por un momento. Dicho accionar le generó mucha risa a la mujer que registraba toda la escena.

El can se movió de un lado a otro en el agua, pero no duró mucho tiempo, pues tras pasar un minuto, él decidió salir y no tuvo problema tampoco en hacerlo, según la publicación que es todo un éxito en la red social.

El video viral de Facebook no deja de ser comentado por los usuarios, quienes consideran que la grabación es de las más increíbles que han visto. Actualmente el clip posee una gran cantidad de reproducciones y reacciones.

