Cuando uno está enamorado es capaz de hacer hasta lo imposible por hacer feliz a su pareja. Pero cuando el amor se acaba, hay quienes no lo admiten con facilidad y tratan desesperadamente de recuperar a ese ser amado. En ese intento, no siempre los métodos son los más adecuados o permitidos. Hay quienes incluso apelan a la extorsión. Pero un hombre parece haber ido muy lejos al secuestrar al perro de su exnovia con la finalidad de exigirle que, si quería recuperar a su mascota, lo tenía que desbloquear de sus redes sociales. La mujer decidió compartir este chantaje en Facebook y de inmediato generó la reacción de los usuarios de esa red social.

Luego de una tensa pelea, que se ha hecho famosa en países como Estados Unidos, México y España, la enamorada de ‘Marco Jair’ tomó la drástica decisión de cortar con él y eliminarlo de sus contactos en Facebook: no quería saber nada más de él. Lejos de reflexionar sobre lo que había desencadenado esta situación, el hombre le demandó que lo desbloquee pero ella se mantuvo en sus trece.

Desesperado, ‘Marco Jair’ recordó lo mucho que su expareja quiere a su mascota y tomó la indigna determinación de secuestrar al can y utilizarlo para extorsionar a quien él decía amar. Como prueba de que lo suyo no era una simple amenaza, le mandó una foto de su perrito de raza 'poodle’ dentro de su vehículo. Sin embargo, su plan no le funcionó. No al menos como él pretendía. Sucede que la mujer no mordió el anzuelo e hizo algo que él no había calculado: colgó su amenazador mensaje en su cuenta de Facebook. Es decir, lo puso en evidencia como un vil chantajeador.

Este es el amenazante mensaje que le dejó el hombre a su expareja. (Foto: Facebook)

Si bien al escribir esta nota todavía no se sabía el desenlace de esta peculiar historia, lo cierto es que miles de usuarios de Facebook reaccionaron y arremetieron contra el sujeto al que tildaron de ‘cobarde’, ‘poco hombre’ y ‘despechado’, además de criticarle por haber usado a una inocente mascota para conseguir sus egoístas objetivos.

