Mikhail Galin no es de las personas que se rinden fácilmente, de las que aceptan un no por respuesta. Esta historia, que es comentada en países como Estados Unidos, México y España, así lo demuestra. El susodicho tenía que viajar en avión, pero deseaba que su gato lo acompañara. Como el felino tenía sobrepeso, lo iban a mandar a la bodega. Entonces, ideó un fantástico plan del que todos ahora hablan en las redes sociales, sobre todo en Facebook.

Galin se dirigió al aeropuerto de Moscú (Rusia) para enrumbar hacia su destino. Fue allí que le dijeron que ‘Viktor’, como así se llama su gato , no podía viajar con él en la cabina ya que al pesar diez kilos superaba en dos al peso permitido. Lo primero que pensó Mikhail es que su mascota no iba a soportar un viaje de ocho horas metido en la bodega. Así, elucubró una manera para que eso no suceda. El plan consistía de varias fases.

La primera, logró que postergaran su vuelo. Segundo, se contactó a través de Facebook con una persona que tenía un gato muy parecido al suyo y que, evidentemente, era más delgado. Galin utilizó al otro minino para hacerlo pasar como Viktor en las pruebas de peso en el aeropuerto. Una vez que superaron esa barrera, tomó de nuevo a su gato y enfilaron hacia el avión.

Convencido de que su plan era perfecto y que jamás sería descubierto, Mikhail Galin se tomó unas fotografías junto a su gato en el avión y las compartió en su cuenta de Instagram (luego estas se replicaron en Facebook). No obstante, colgar esas imágenes en las redes sociales era muy riesgoso y al final descubrió que fue un error hacerlo: la compañía aérea se enteró de lo que hizo y le quitó todas las millas que Galin había acumulado. “Violé las reglas”, admitió el dueño de Viktor.

Felizmente para Mikhail Galin esta historia no termina aquí. Debido al impacto que su caso ha tenido en Facebook y otras plataformas, ha ganado fama. Esto, entre otras cosas, le ha granjeado que otras empresas aéreas, rivales de la que le quitó sus millas acumuladas, le ofrezcan viajar gratis. Claro está, acompañado de su querido Viktor.

VIDEO RECOMENDADO

Comité técnico de la FIFA cree que el fútbol no puede volver antes de setiembre

Comité médico de la FIFA cree que el fútbol no puede volver antes de septiembre

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

¿Jefferson Farfán jugaría en Universitario de Deportes?

¿Jefferson Farfán jugaría en Universitario de Deportes? | Video: FPF

Luis Advíncula y la divertida narración sobre el penal que marcó ante Uruguay

Luis Advíncula y la divertida narración sobre el penal que disparó frente a Uruguay | VIDEO

Descubre si tu gato está estresado por la cuarentena

Descubre si tu gato se siente estresado por la cuarentena