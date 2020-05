En Brasil y en otros países del mundo, como Estados Unidos, México y España, todos hablan de un hombre que entró a robar en una joyería. ¿Qué tiene de particular ese hecho si sucesos similares ocurren de manera frecuente en todo el orbe? Resulta que el ladrón no tiene brazos y entró al lugar en silla de ruedas y portando un arma sujetada con sus pies. La increíble escena fue registrada por una cámara de seguridad y posteriormente compartida en Facebook donde no tardó en volverse viral .

El singular caso aconteció en la ciudad de Canela, en Río Grande, en el sur de Brasil. Según se aprecia en el video viral de Facebook, el dueño de la joyería estaba atendiendo con total normalidad cuando de pronto hace su ingreso un joven con discapacidad que se movilizaba en una silla de ruedas. De pronto, el muchacho le entrega un papel al negociante que probablemente decía: “Entrega todo y no llames a la policía. Esto es un asalto”.

Para enfatizar que iba en serio, el asaltante sin brazos empuñó una pistola con sus pies y apuntó al empresario, quien por unos minutos entró en pánico y confusión, pues jamás pensó que el chico que se veía tan indefenso era un vil delincuente. No obstante, tras recuperar la calma logró comunicarse con la policía local.

Cuando llegaron las autoridades, el malhechor fue fácilmente reducido ya que el arma que tenía era de juguete, hecho que provocó la risa de los agentes del orden. Sin embargo, también le encontraron un cuchillo que, se presume, iba a utilizarlo si sus planes fallaban. Lo cierto es que el ladrón quedó en completo ridículo y recibió la burla de miles de usuarios de Facebook.

El particular y avezado asaltante fue llevado a la comisaría local y será puesto a disposición de la fiscalía. Existe el temor de que, debido a sus limitaciones físicas, sea puesto en libertad. ¿Volverá a delinquir o esta experiencia le servirá de experiencia? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que ya ha demostrado que su discapacidad no le ha sido obstáculo para ingresar en el peligroso mundo del hampa. Este clip viral de Facebook es la mejor prueba de ello.

