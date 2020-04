En ocasiones, cuando los perros se quedan solos en casa pueden hacer cosas increíbles; sin embargo, un can le ganó a todos al decidir entrar al jacuzzi para relajarse por un momento. Sí, tal y como acabas de leer. El curioso animal ha sorprendido bastante en Facebook con un video viral que muestra todo lo que te acabamos de contar.

De acuerdo a la publicación en la red social, una mujer de la ciudad de Los Ángeles, en California (Estados Unidos), jamás imaginó que su querido gran danés tendría ese llamativo comportamiento al haberse quedado solo en su vivienda.

Ta y como vemos en el viral de Facebook, el perro, al ver que no había nadie en casa, tomó un baño caliente en el jacuzzi con masajeador. “¿Estás en el jacuzzi? ¿Tú solo te has metido allí?”, se escucha decir a la dueña del gran danés.

La mujer no podía creer lo que veía; sin embargo, nunca se enojó con el animal, tomando todo con calma y gracia. El can, por otro lado, al ver que ya no estaba solo, optó a los segundos por salir del jacuzzi.

El video de aquel momento fue compartido en Facebook, donde se volvió viral casi inmediatamente, obteniendo miles de reacciones y reproducciones. Un clip que sin duda estará en boca de los usuarios por mucho tiempo.

VIDEO RECOMENDADO

Perro sorprende en redes sociales al jugar con su oso de peluche

Perro sorprende en redes sociales al jugar con su oso de peluche

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Mujer retorna a su casa y encuentra a su perro y loro en curiosa situación

Mujer retorna a su casa y encuentra a su perro y loro en curiosa situación

La brutal batalla entre un perro y un leopardo con el final menos esperado

La brutal batalla entre un perro y un leopardo con el final menos esperado

Perros rezan con dueño antes de comer

Perros rezan con dueño antes de comer