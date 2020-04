Tras la irrupción del coronavirus y todo lo que está causando, las autoridades de casi todos los países del mundo, Estados Unidos, España y México, entre ellos, tuvieron que adoptar una serie de medidas para frenar el avance de esa letal enfermedad. Una de ellas es la cuarentena, que no es otra cosa que la directiva de que toda la población debe quedarse en casa, salvo casos excepcionales. Lamentablemente, no todos cumplen esas disposiciones. En Facebook, un video recientemente publicado es sensación porque allí aparece un policía ‘bailando’ con un ciudadano que se resistía a ser arrestado por no obedecer el confinamiento.

La Policía, como los médicos, enfermeros y miembros de las fuerzas armadas, están en la primera línea de batalla contra el COVID-19 . Los primeros, junto con los soldados, son los encargados de vigilar que la población cumpla con no salir de casa. Y quienes se resisten a ellos, tendrán que ser llevados a la comisaría.

En el video que les compartimos en esta ocasión, que ya es viral en Facebook, se observa precisamente cómo unos agentes del orden se topan con unos sujetos que estaban desacatando las medidas de confinamiento. Luego de exhortarles a que regresen a sus casas y ante la negativa de estos, los oficiales no tuvieron otra opción que usar la fuerza. Fue entonces que empezó una gresca.

Los vecinos del lugar vieron esa llamativa escena y comenzaron a grabar lo que estaba sucediendo. Pero fue una mujer que se percató que en un determinado momento de la lucha los policías en vez de pelear parecía que estaban ‘bailando’ con los hombres a quienes pretendían arrestar. Entonces, haciendo gala de un gran ingenio editó esa parte y le puso de fondo una canción brasileña. Así, si entran a Facebook y ven el video, da la impresión que policías y rebeldes bailan una pegajosa lambada. La canción encaja perfectamente con la escena.

Como era de esperarse, la publicación tuvo un gran impacto en Facebook y rápidamente se viralizó. Los usuarios se divirtieron de lo lindo y no perdieron la ocasión para reconocer la creatividad de la muchacha.

