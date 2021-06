En Twitter y otras redes sociales circula una conversación que ha generado un gran impacto por la pregunta que le hizo una mujer a un hombre: “¿Cuál de los dos eres de la foto?”. El accionar viral ha dejado boquiabiertos a miles de internautas.

Resulta que un joven, cuyo usuario de Twitter es @DavidZatu, se encontraba hablando con Marisa, una mujer que es dueña de un piso en alquiler en Alcaidesa (España). Ambos estaban quedando en reunirse para ver la propiedad y llegar a un acuerdo.

Todo marchaba con normalidad, hasta que la casera le preguntó al muchacho cuál de los dos era de la foto que tenía como perfil de WhatsApp. Lo llamativo de esa interrogante es que el joven está al lado de Ronaldo Nazario en la mencionada instantánea.

Como la mujer dejó en claro que no sabía quién es el ‘Fenómeno’, David se quedó muy sorprendido, por lo que decidió compartir en Twitter la conversación y la imagen que tiene en el servicio de mensajería junto con el exfutbolista, que fue dos veces campeón del mundo con Brasil.

Conversación con la que puede ser mi futura casera. Épico. ÉPICO. pic.twitter.com/9KuK55Vq4k — Zatu (@DavidZatu) February 21, 2021

“Conversación con la que puede ser mi futura casera. Épico. ÉPICO”, escribió como descripción de las dos capturas de pantalla que difundió. La publicación, realizada el 21 de febrero del presente año, ha impactado a miles de usuarios. Actualmente, dichas imágenes circulan en varias redes sociales.

Si bien para los amantes del fútbol puede ser algo difícil de creer que alguien no sepa quién es Ronaldo Nazario, hay personas que no identifican a futbolistas y a exjugadores (como es en este caso) y es normal, pues obviamente no a todos les gusta el ‘deporte rey’.

