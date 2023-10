Muchos trabajadores estatales y también del sector privado están esperando que llegue el 8 de octubre para disfrutar del feriado largo que trae consigo, el cual está relacionado con un hecho histórico acontecido hace 143 años. Este día feriado calendario llega seguido por un día no laborable que beneficiará únicamente a los empleados públicos. En esta nota que hemos preparado te brindamos toda la información al respecto para que puedas organizarte si quieres planificar algo especial para salir de la rutina y relajarte en compañía de tu familia o amigos.

¿Qué se celebra el 8 de octubre?

En Perú, el 8 de octubre de todos los años se conmemora el sacrificio de Miguel Grau en el Combate de Angamos, durante la Guerra del Pacífico. El ‘Caballero de los Mares’ murió este mismo día, pero en 1879, cuando una granada estalló contra la torre de mando del monitor Huáscar.

La embarcación fue atacada cuando se encontraba realizando su quinta expedición sobre aguas chilenas en compañía de la corbeta Unión. Durante el ataque, y debido a la onda expansiva, también, falleció el teniente Diego Ferré. Grau Seminario es símbolo de patriotismo y sus valores constituyen su mayor legado para el país.

¿Por que hay un feriado largo en octubre?

El próximo feriado largo en Perú es en octubre debido a que el 8 de octubre será feriado debido a que se conmemora el Combate de Angamos, donde el almirante piurano Miguel Grau perdió la vida. Este 2023, la emblemática fecha cae domingo y muchos descansan ese día; por ello, las autoridades peruanas declararon a través del Decreto Supremo N° 151-2022-PCM que el lunes 9 de octubre sea día no laborable.

¿Quiénes se benefician con el feriado largo?

El lunes 9 de octubre será día no laborable para que las personas disfruten de un feriado largo. Aunque, al igual que en otras ocasiones beneficiará solo a las personas que trabajan en el sector público; sin embargo, ellos deberán compensar las horas en los días posteriores y en el caso de aquellos que laboran en una empresa privada deben coordinar con su empleador.

¿Te pagarán más si trabajas el 8 de octubre?

Hay trabajadores que no pueden dejar de laborar el 8 de octubre; sin embargo, tendrán una compensación, ya que recibirán un pago extra que es equivalente a dos días adicionales de remuneración a fin de mes, el cual se aplica para empleados que hacer jornada presencial y teletrabajo.

Es decir, las personas que laboren esta fecha recibirán un pago triple por cada día trabajado: una remuneración diaria por el feriado (monto incluido en el salario habitual), segunda remuneración por el trabajo realizado (pago adicional por jornada realizada) y tercera remuneración trabajar en día feriado, (sin descanso sustitutorio posterior).

¿Hay pago extra si trabajo el 9 de octubre?

No, ya que no es un feriado calendario. Así que si te toca laborar es como un día de trabajo usual y no hay pago adicional a diferencia del 8 de octubre que sí es una fecha señala como día festivo.

¿Qué feriados faltan por celebrar en Perú?

En el país aún quedan varios feriados por festejar, aunque algunos caen domingos. Es decir, durante el fin de semana y dependerá del Gobierno decretar si al día siguiente las personas pueden descansar o no. A continuación te dejamos la lista de que quedan en este 2023:

Domingo 8 de octubre: Combate de Angamos.

Miércoles 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Viernes 8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Sábado 9 diciembre: Batalla de Ayacucho.

Lunes 25 diciembre: Navidad.

¿Qué días fueron declarados no laborables en Perú para el 2023?

Lunes 9 de octubre de 2023.

Jueves 7 de diciembre de 2023.

Martes 26 de diciembre de 2023.

