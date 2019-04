Game of Thrones 8x03: Arya Stark, ¿por qué fue tan importante en la "Batalla de Winterfell"?

Luego de una semana que pareció eterna para sus seguidores, Game of Thrones volvió a la pantalla chica con el esperado capítulo 3 de su octava temporada. El "Rey de la Noche" llegó con su ejército de 'no muertos' a Winterfell y estalló una gran batalla sin precedentes que se extendió por todo el episodio.

Dentro del mismo, muchos personajes icónicos levantaron las armas para defender los últimos vestigios de vida contra los muertos vivientes que amenazaban la conquista de todo Westeros. Entre ellos, algunos destacaron por encima de otros y hubo muchas bajas en la batalla.

No obstante, no hay duda alguna de que Arya Stark fue una de las más importantes guerreras en el campo de batalla. ¡Cuidado! A partir de aquí habrá spoilers del último capítulo de Game of Thrones , así que están avisados.

¿Por qué Arya Stark fue tan importante en la Batalla de Winterfell?

Arya Stark presente en la preparación de Winterfell para enfrentar a los 'no muertos' (Foto: HBO)

A pocos minutos de iniciado el capítulo, la "Batalla de Winterfell" comenzó con los Dothraki liderando la primera carga contra el ejército de los no muertos. A pesar de tener el fuego del Señor de la Luz en sus armas, fueron brutalmente vencidos por la gran cantidad de guerreros en el bando contrario.

Poco a poco las fuerzas de los vivos comenzaron a retroceder hasta llevar la lucha dentro del castillo. Hasta ese momento, Arya Stark se había quedado para proteger a su hermana Sansa, pero llegó a ayudar a sus otros compañeros en armas con la nueva arma que Gendri armó para ella.

Sin embargo, poco a poco los superaban el número y ella tuvo que escapar de la cantidad de no muertos que la perseguían. Gracias a la ayuda de Sandor Clegane y Beric Dondarrion, ella pudo sobrevivir y llegar junto a Melissandre, quien hasta ese momento les había ayudado en la batalla.

Beric fallece y la sacerdotisa explica que ya había cumplido el motivo por el cuál había sido revivido. Arya Stark intercambia algunas palabras con ella, recordando lo que le dijo hace tanto tiempo y entendiendo finalmente cuál iba a ser su rol en la gran "Batalla de Winterfell".

"Veo oscuridad en ti, y dentro de esa oscuridad unos ojos me regresan la mirada. Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes. Ojos que tú apagarás para siempre. Nos encontraremos de nuevo".

Melissandre y la profecía de Arya Stark (Foto: HBO)

Paralelamente, Theon se encuentra defendiendo a Bran Stark junto a otros hombres, pero todo es en vano. El "Rey de la Noche" aparece para reclamar a Bran y Theon hace un último esfuerzo cargando contra él. Su ataque no funciona, y es asesinado cuando le atraviesan el estómago con una lanza.

De pronto, justo antes de que el "Rey de la Noche" llegue a bran, Arya aparece por encima de él, pero es detenida con un solo movimiento de su brazo, sosteniéndola en el aire a través del cuello. Con una maniobra rápida, Arya deja caer su daga y la agarra con la otra mano que estaba libre, clavándola en el estómago del "Rey de la Noche" y sellando la Batalla de Winterfell con una victoria para los vivos.

Arya Stark asesina al "Rey de la Noche" con un golpe inesperado (Foto: HBO)

Arya Stark asesina al "Rey de la Noche" con un golpe inesperado (Foto: HBO)

En las últimas escenas, se observa como todos los no muertos desaparecen uno a uno, al mismo estilo que "Avengers: Infinity War". Incluso Viserion, quien estaba a punto de asesinar a Jon Snow, cae luego de que el primero de todos los "White Walkers" sea derrotado por Arya Stark.

Y así, sin ni siquiera buscarlo, Arya se convirtió en la guerrera más importante de todo Westeros. Pero… aún queda la última batalla contra Cersei, donde se definirá de una vez por todas quién gobernará los 7 Reinos.