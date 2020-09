Las personas que aman a los animales son capaces de arriesgar su propia vida con el fin de salvarlos de algún peligro. Así lo demostró Don Chatten: un hombre que se ganó la admiración de toda su comunidad, y de las redes sociales, luego que un video viral de YouTube difundiera el dramático rescate que realizó para salvar a un perro de nombre Jackson, que estaba ahogándose en un lago congelado. Lo más noble de su acción es que el can no era suyo, sino de otra persona que minutos antes lo había perdido.

El hecho que ocurrió en el Bark Park de New York ( Estados Unidos ) muestra cómo el invierno golpeó duramente al país norteamericano, provocando congelamiento de lagos y descensos considerables de temperatura. Así, las personas que deciden salir a pasear con sus mascotas deben tomar las precauciones necesarias para evitar algún contratiempo. Sin embargo, hace poco un hombre salió con su perro raza terrier llamado Jackson. Todo iba bien, hasta el sujeto se distrajo y la tragedia empezó: el can se perdió entre el espesor de la nieve.

El hombre encontró Don Chatten, quien no fue indiferente a la necesidad de su prójimo y se echó a buscar al can perdido. Pasaban los minutos y Jackson no aparecía por ningún lado. Hasta que al cruzar un puente peatonal, los dos perros de Don vieron al Terrier que luchaba por no ahogarse en el agua helada. Con fuertes ladridos, le avisaron a su dueño donde estaba el perro al que buscaban.

Cuando Don, que es considerado un héroe, vio a Jackson, concluyó que si esperaban a los rescatistas el animal no tendría posibilidad de sobrevivir y decidió ir en su rescate: dejó a unas señoras el cuidado de sus mascotas y se lanzó al agua. Rompiendo las capas de hielo, él pudo salvar al perro y sacarlo del agua congelada. Tras la difusión del video viral de YouTube Don Chatten tuvo su recompensa: fue condecorado por la Cruz Roja Americana del Oeste y Centro de Nueva York, institución que lo distinguió por su valentía al arriesgar su vida por salvar la del cachorro.

