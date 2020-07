En redes sociales, en las últimas semanas, los retos visuales se han popularizado por su complejidad y esfuerzo mental que genera, a la vez de entretener a miles de usuarios porque pone a prueba sus sentidos. Ahora, te traemos esta que te generará más de una dificultad, pues se trata de mirar con detenimiento y encontrar los cinco botones dorados -sí, dorados- escondidos en esta imagen en apenas un minuto.

El reto no es nada sencillo, de entrada te lo decimos. La imagen reparte decenas de botones repartidos por todos lados y de diferentes colores, pero solo tienes que percibir entre ellos a aquellos que tienen tonalidad dorada, ni mostaza ni media amarilla, dorada. Dicho esto, ¿estás preparado para resolverlo?

Imagen del reto

Ahora, te mostramos la imagen viral que está generando todo tipo de reacción entre los usuarios de las redes sociales, ya que es una de las imágenes más complicadas de los retos visuales de los últimos días. Encontrar los cinco botones dorados será todo un reto.

Encuentra a los botones dorados escondidos entre los demás de otros colores. Son cinco. (Televisa)

La solución se podría tornar no tan complicada, si recuerda que, para este tipo de retos, debes tener presente que lo primero que debes hacer es hacer una división de cuartos de la imagen, porque ello ayuda a resolver este tipo de desafíos de una forma más sencilla.

¿Complicado o ya lo resolviste? Si aún no puedes, no te preocupes. Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, rétate a ti mismo) no es tan sencilla como parece.

Solución del reto

Te damos una pista antes de la respuesta: los botones dorados están muy ocultos, pues solo verás una parte -pequeña o mediana- de ellas entre los demás botones. Recuerda, aquí tienes que tener presente que dorado no es lo mismo que amarillo o mostaza.

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente.

Si aún no logras encontrar los cinco botones dorados escondidos en la imagen, aquí te presentamos la solución. Como te comentamos antes, la división de cuartos ayuda mucho para solucionar estos desafíos. En cada cuarto hay un botón, cuatro de ellos pegados al centro de la imagen y uno en la parte inferior derecha.

Aquí podrás ubicar los cinco botones dorados escondidos en la imagen. (Televisa)

¿Te pareció un reto difícil o fácil? Te presentamos otro

Si eres fanático de los retos visuales, esta nota es para ti. En redes sociales, una imagen llena de manzanas entre los que se encuentran escondidos tres gusanos se convirtió en una de las más comentadas por los amantes de los desafíos en Internet. ¿Te animas a resolverlo en solo 30 segundos?

Encuentra a los gusanos escondidos entre las manzanas. Son tres. (Televisa)

Recuerda que tu percepción te puede jugar una mala pasada, por lo que tómate un tiempo para respirar, ver la imagen, relajarte, concentrarte y volver a revisarla antes de plantearte resolverla en el tiempo límite.

Si quieres conocer la respuesta, sigue el siguiente LINK y encontrarás la solución a este difícil problema visual que te mostramos. Además, reta a tus amigos a resolverlo en poco tiempo y así ganar apuestas entre ustedes.

