Un reto visual pone al límite tu percepción y hace trabajar tu mente a toda velocidad, por eso son muy virales en la actualidad. Así como existen aquellas de fácil solución, hay otras que se complican un poco, como esta que se ha vuelto un viral en Facebook y Twitter. Te invitamos a resolver este reto de encontrar diez sencillos objetos ocultos en esta imagen de una cocina ‘común y corriente'.

En un inicio, te recomendamos que te tomes unos minutos de concentración, poner la mente en blanco, y no bajar el brillo de tu pantalla, sea de tu ordenador o celular como sucede con otros retos visuales, ya que la imagen juega con las tonalidades de colores y formas, ahí radica el truco.

Pon mucha atención a los detalles de cada objeto dentro de la imagen, ya que para encontrar algo que no cuadra, debes reconocer las cosas que sí cuadran en una cocina. Un sencillo ejemplo puede ser un cubierto con ¿una cola de gato? No es el caso, pero así puedes diferencias entre lo que te ofrece el reto.

A continuación, te mostraremos la imagen completa del reto, el cual esconde a estos diez objetos que deberás encontrar. Recuerda que tu percepción es muy importante, pues te puede jugar una mala pasada. Tómate un tiempo para respirar, ver la imagen, relajarte, concentrarte y volver a revisarla antes de plantearte resolverla en el tiempo límite de no más de un minuto. Aquí, confiamos en ti.

Imagen completa

En la siguiente imagen que te mostramos a continuación, podrás ver una cocina que, a simple vista, no pareciera nada fuera de lo normal, pero conforme vayas ampliando tu visión y enfocándote en los detalles, encontrarás cosas que no suelen -ni deberían- estar en una cocina.

Encuentra los diez objetos que están ocultos en la cocina. (Televisa)

¿Te parece complicado o fue muy fácil resolverlo? Si aún no puedes, relájate, no te preocupes. Hay quienes demoran un poco más para resolverlo, pero la solución (presentada abajo, pero no lo veas, rétate) no es tan sencilla como parece.

Recuerda que estos retos visuales no solo contribuyen al entretenimiento de los internautas como tú, sino también mantienen activo el cerebro y hacen más dinámica y creativa nuestra mente.

Solución

La solución, eso sí, no es tan rápida como para resolverlo en solo un minuto, como aplican las restricciones de este reto visual. Muchos de los objetos que te piden están en la parte superior de la imagen, otros al centro y puedes encontrar uno en la parte inferior.

Estas son las diez cosas que se encuentran ocultas en la imagen. Dentro de los círculos negros podrás encontrarlas. (Televisa)

¿Fue tan difícil? Quizás sí, quizás no. Pero puedes retar a tus amigos, compañeros o contactos a resolverlo con un tiempo límite. Lo ideal es que no pase del minuto, aunque puedes sumarle algunos segundos más dependiendo lo que sientas que puede ser justo. ¡Rétalos!

