Muchas historias en las redes sociales se viralizan por sus características insólitas, como ésta de un joven que buscó parecerse al actor y uno de los sex symbols del mundo, Zac Efron, pero que los resultados fueron peores de los que esperaba.

Oscar Daniel es este joven que quiso asimilar su look con el de la superestrella y hasta se animó a contar su proceso por TikTok, la red social más usada durante estos últimos meses donde primó el confinamiento social por la pandemia del COVID-19.

El joven decidió ir a una peluquería de su confianza para encontrar la fórmula para parecerse a la exestrella de ‘High School Musical’. Él, confiado en su parecido físico, creyó que con un peinado similar al de Zac Efron su look quedaría lo más cercano al famoso estadounidense, pero nada salió como esperaba.

“Le pedí al peluquero que me hiciera esto en el pelo y me dejó así”, escribió en la descripción del video y lo acompañó con imágenes de la estrella juvenil y también de Zayn Malik, quien tiene un look similar.

Ni Zac Efron, ni Zayn Malik: así quedó el joven que quiso parecérseles. (Captura/TikTok)

¡Ni en sus peores pesadillas! En lugar de quedar con el cabello platinado, recortado y bien definido, sufrió quemaduras de cuero cabelludo y de su propio pelo, con un color lejos de lo que él buscaba

El clip y las fotos se convirtieron en tendencia en TikTok -y se popularizó aún más en Facebook y Twitter, pasando rápidamente las 50 mil reproducciones. Al parecer, muchos usuarios se sintieron identificados con la historia del joven.

El look quedó muy lejos de lo que el joven esperaba. (Captura/TikTok)

