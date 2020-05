Luego de varias semanas de entrega, el Gobierno de Ivan Duque aseguró que ya casi dos millones de personas han recibido el subsidio que entrega el programa de Ingreso Solidario de ahora $ 320.000 pesos colombianos, el cual se creo para ayudar a los hogares más vulnerables del país en medio de la pandemia del COVID-19 y que no hacen parte de ningún otro programa social del Estado. Es por eso que, para este mes de mayo se entregará un segundo giro por valor de $160.000. En esta segunda etapa, aún hay personas que no lo han recibido por distintos motivos, uno de ellos es porque el nombre del beneficiario no concuerda con el número de identificación. Recuerden que el programa es manejado por el Departamento Nacional de Planeación que junto al Sisbén, MinHacienda, MinSalud y MinTrabajo identificaron a los beneficiarios. Los beneficiarios fueron contactados en las últimas semanas de abril vía mensaje de texto principalmente. Sin más ni menos, te presentamos toda la información disponible.

Ojo, aún hay dificultades para entregar el subsidio económico a algunas personas que no cuentan con teléfono celular o cuentan con un aparato de baja gama que no tiene acceso a internet. Por ello, el Gobierno está contactando a estar personas vía mensaje de texto con el fin de que se sumen al proceso de entrega del Ingreso Solidario DNP.

El Gobierno colombiano, a través de la web de DNP, informa la cifra de personas ayudadas con el Ingreso Solidario. (Captura)

Por otro lado, cesantes que no calificaron en subsidio podrán inscribirse en Ingreso Solidario. En entrevista con Noticias RCN, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño dijo que las personas cesantes que no calificaron al subsidio de desempleo, serán inscritas en el programa de apoyo Ingreso Solidario.

En Depor.com te detallamos todos los pasos a seguir para conocer si eres beneficiario del Ingreso Solidario DNP, bono que serán entregado a tres millones de familias, que fueron incluidas en el padrón estructurado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Sisbén, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda.

Ingreso Solidario DNP: cómo saber si recibiré el bono

El Gobierno colombiano creó el programa Ingreso Solidario, que busca beneficiar a 3 millones de hogares que no hayan recibido ninguna otra ayuda, que no formen parte de los programas sociales Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA, y que se encuentran en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.

Para acceder a esta ayuda económica no es necesario inscribirse. Los ciudadanos colombianos solo tienen que ingresar a ingresosolidario.dnp.gov.co y con su cédula identificar si son parte del grupo de beneficiarios.

El ingreso solidario avanza. Los hogares beneficiados recibirán, a partir de la última semana de mayo, un segundo giro de 160.000 pesos. Más dinero para los más vulnerables. pic.twitter.com/6g3DrN7h0F — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 8, 2020

¿Qué hacer si cambié mi número o no tengo celular?

Una de las formas en la que el beneficiario es notificado de esta ayuda, la cual tendrá una nueva etapa a partir del 11 de mayo, es a través de su número celular en donde se señala el banco al que se debe acercar para retirar dicho monto de dinero sin ningún tipo de descuento. Si usted no ha recibido mensaje de texto debido a que cambió el número de su celular o simplemente no cuenta con este aparato, el DNP recomienda consultar si es beneficiario y luego abrir una cuenta digital en donde se le sugiera.

Para esto debe ingresar en ESTE ENLACE e poner su número de documento, primer nombre y apellido y la fecha de expedición de su cédula; si está registrado como beneficiario, lo siguiente que debe hacer es abrir una cuenta digital en la aplicación que el sistema le asigne, a menos que sea enviado a retirar el dinero en el Banco Agrario, proceso que puede hacer desde un celular inteligente o uno básico al cual podrá acceder sin datos y solo usando la SIM Card del equipo.

¿Qué hacer si mi cédula no coincide con mi nombre como beneficiario?

“El caso debe ser puesto en conocimiento de las autoridades y solicitarse la verificación correspondiente con el administrador Sisbén de la alcaldía respectiva”, publicó el DNP. Que también tiene habilitadas las líneas de atención al cliente para resolver cualquier duda a nivel nacional 01 8000 12 87 70.

“Cuando se presentan inconsistencias en la identificación, estas se verifican y hacen los ajustes necesarios, al comparar con diferentes bases de datos, como la de la Registraduría. Los bancos también hacen sus propios controles. El lugar de residencia que está registrado es aquél donde se hizo la encuesta del Sisbén. Si este es distinto a su lugar de residencia actual, en la mayoría de los casos esto no es un impedimento para recibir el subsidio, pues este se entregará mediante un producto digital”, informó el mismo ente.

¿Cuáles son los pasos para conocer si soy beneficiario del Ingreso Solidario DNP por el COVID-19?

Una vez que ingreses al portal, haz clic en el botón que dice “Consulte aquí si es beneficiario” .

Luego debes digitar tu número de cédula y hacer clic en la casilla de “No soy un robot” .

Da clic en “Buscar”. Inmediatamente la página te informará si te encuentras dentro de los elegidos. De lo contrario te saldrá: “No está en el listado de HOGARES beneficiarios del Ingreso Solidario ".

Si eres parte del grupo que recibirá la ayuda económica, te informarán los días y cómo cobrar el Ingreso Solidario.

IMPORTANTE. Si no fuiste elegido, realiza la búsqueda con los datos de todos los miembros de tu familia que puedan cumplir con los requisitos del programa.

El Gobierno de Colombia lanzó el programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares informales en condición de pobreza y vulnerabilidad que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus. (Foto: Nathalia Angarita/Bloomberg)

¿Cómo se entregará el Ingreso Solidario DNP en la Etapa 2?

Estos serán los procesos para que los beneficiarios reciban el giro solidario en esta segunda etapa: 1. Los beneficiarios sin entidad financiera serán contactados para la apertura de cuentas digitales, bancarizados; 2. Después de haber realizado el proceso de apertura de la cuenta, por parte de la entidad financiera, el abono será realizado en las siguientes 24 horas.

Para ubicar a los beneficiarios sin celular se usarán estrategias como listados del SIMAT, gestores culturales, bases actualizadas de la red de giros postales y trabajo conjunto con autoridades y organizaciones locales.

¿Cómo cobrar el Ingreso Solidario DNP?

Si tienes cuenta bancaria recibirás un mensaje de texto que te indicará que el dinero ya fue consignado en tu cuenta y que puedes retirarlo en cajeros electrónicos o corresponsales bancarios.

Si no tienes cuenta en ningún banco recibirás por mensaje de texto las instrucciones para cobrar el dinero. Para esto se habilitarán plataformas digitales para reclamar el Ingreso Solidario en los bancos Bancolombia, Movii, Av Villas y Davivienda.

Las transferencias del Ingreso Solidario están exentas del gravamen a los movimientos financieros y del IVA.

