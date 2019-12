Donnie Yen vuelve a tomar el protagonismo en IP Man 4: The Finale, que promete ser la última entrega exitosa de la serie. La próxima película biográfica de artes marciales de Hong Kong se estrena este 25 de diciembre y tendrá una escena épica entre Donnie Yen (IP Man) vs. Scott Adkins (Barton Geddes), donde para muchos de los aficionados es el mejor regalo de Navidad que podrían tener, así coo muestra el teaser en el video viral de YouTube.

La vida de IP Man permanece sin cambios después de la muerte de su esposa. Sin embargo, él busca un futuro mejor y decide viajar a los Estados Unidos, para poder descubrir que la vida es estable y pacífica. Diagnosticado con una enfermedad terminal, Donnie Yen llega al país norteamericano para buscar una escuela a su hijo, pero se encuentra en defensa de la cultura china contra un oficial imperialista del país.

A esto, hay una discriminación racial muy arraigada que es mucho peor de lo que él esperaba. De esta manera, Donnie Yen examina su posición y reflexiona sobre la razón por la que inició las artes marciales.

La franquicia Ip Man, protagonizada por la mayor estrella del cine de acción de Hong Kong y uno de los actores asiáticos más populares, está basada en un artista marcial de la vida real. Escrita por Hiroshi Fukuzawa y producida por Raymond Wong, IP Man 4: The Finale es la cuarta y última película de la serie basada en la vida del gran maestro Wing Chun repitiendo el papel.

Cabe mencionar que el film empezó a producirse en abril del 2018 y terminó en julio del mismo año.

Scott Adkins también tiene experiencia en Ninjutsu, Krav Maga, Karate, Wushu, Jiujitsu, Muay Thai, Capoeira y Gimnasia Acrobática. (Instagram)

¿Cuántas son las películas de Ip Man?

Ip Man - 2008

Ip Man 2 - 2010

Ip Man 3 - 2015

Master Z: The Ip Man Legacy – 2018

Elenco de IP Man 4: The Finale

Donnie Yen como IP Man

Scott Adkins como Barton Geddes

Danny Chan como Bruce Lee

Vanness Wu como Hartman Wu

Chris Collins como Colin Frater

Wu Yue como Wan Zong Hua

Un poco más de Scott Adkins, actor de IP Man 4

Scott Adkins es un actor, productor, guionista y artista marcial inglés mejor conocido por interpretar al luchador ruso de prisión Yuri Boyka en la película de 2006 Undisputed II: Last Man Standing y sus dos secuelas: Undisputed III: Redemption (2010) y Boyka: Undisputed (2016) y como Casey Bowman en la película de 2009 Ninja y su secuela de 2013 Ninja: Shadow of a Tear.

También ha aparecido en Doctor Strange, The Bourne Ultimatum, The Expendables 2 y Zero Dark Thirty. También conocido por la película 2017 Savage dog y otra película Avengement and the Debt collector. Él coprotagoniza Ip Man 4 con Donnie Yen como su némesis Barton Geddes.

Primero se interesó en las artes marciales desde los 10 años, cuando visitó un club local de judo con su padre y su hermano mayor. Tras sufrir un robo a las 13 años de edad, su interés en las artes marciales creció aún más. Ese mismo año, comenzó a practicar Taekwondo, recibiendo su cinturón negro a la edad de 19 años. Desde la edad de 16 años, Scott también comenzó a practicar Kickboxing con Anthony Jones, llegando a ser un instructor de kickboxing para la Asociación Profesional de Karate (PKA).

Scott Adkins también tiene experiencia en Ninjutsu, Krav Maga, Karate, Wushu, Jiujitsu, Muay Thai, Capoeira y Gimnasia Acrobática.

TE PUEDE INTERESAR

Tráiler de Alta Mar- Temporada 2 | Netflix

Tráiler de Alta mar - Temporada 2 | Netflix

Todo sobre la película de Pedro Infante en Netflix

Todo sobre la película de Pedro Infante en Netflix

¿Qué significa el final de la película “Fractura” en Netflix?

Fractura: ¿qué significa el final de la película de Netflix?