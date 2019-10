“Joker”: Joaquín Phoenix y la regla que impuso en el set de “Guasón”

No cabe la menor duda de que “Joker” resultó ser todo un éxito en taquilla. Pese a los buenos resultados, mucho se ha hablado acerca de la filmación y se han tejido algunas historias dentro del set en base a “Guasón” , relacionadas a los pedidos que habría solicitado el protagonista Joaquín Phenix.

Debido a lo que se dijo respecto a la grabación de la cinta y los pedidos del protagonista para contratar al elenco que lo acompañaría, fue el actor Josh Pais, quien interpretó a Hoyt Vauhn, el jefe enojado que despide a Arthur Fleck de su trabajo como payaso, el que se atrevió a contar lo que se tejió sobre el proyecto.

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Pais habló acerca de su experiencia en el set de “Joker”, cómo fue que llegó a su papel y los supuestos rumores de la mala actitud de Phoenix en el set, pero sobre todo cómo fue el proceso de selección del elenco en torno a una regla exigida por el protagonista.

En octubre de 2019, se estrena la película "Joker" en la que Phoenix interpreta una nueva versión del archienemigo de Batman..(Foto: AFP)

“Tan pronto como escuché sobre Joaquín Phoenix, el “Joker” y que iba a ser filmado como una película independiente, pensé: ‘Solo tengo que estar en esto’. Audicioné una vez con los directores de casting, y estaban entusiasmados”, mencionó.

Tras ello señaló que tuvo una reunión con Todd Phillips, director del “Guasón”. “[Todd] me dijo: 'Me encantó tu cinta. Solo quiero asegurarme de que no seas un imbécil porque una persona en el set realmente puede arruinar todo el ambiente’”.

Continuó mencionando que el propio Joaquín Phoenix le dijo al director de la película “No me importa a quién contrates, solo asegúrate de que todos sean realmente buenos actores y no imbéciles’. Entonces, supongo que pasé la prueba”.

Aunque no es común escuchar una demanda tan directa de parte de uno de los actores, lo cierto es que desde el debut de “Joker”, la película ha recaudado US$ 201 millones a nivel nacional, agregando otros US$ 354 millones a nivel internacional haciendo un total mundial de US$ 556 millones.

"Joker" es un éxito en taquilla. (Foto: AFP)

”JOKER: GUASÓN”

“Joker” (conocida como “Guasón” en Hispanoamérica) es una película criminal estadounidense distribuida por Warner Bros. Pictures y basada en el personaje de DC Comics Joker.

Es la primera de una serie de películas basadas en DC separadas del universo extendido de DC (DCEU) compartido. La película es dirigida por Todd Phillips.

Arthur Fleck, un comediante fallido y enfermo mental, se hunde en la locura y se convierte paulatina e inconscientemente en la cabeza de un levantamiento criminal en masa convertido en Joker.

En 2014, a Joaquin Phoenix le interesó actuar en una película tipo "estudio de personajes" de bajo presupuesto sobre un villano de cómic como el Joker. Él anteriormente se había negado a actuar en el Universo Cinematográfico de Marvel porque se le habría exigido que desempeñara los papeles que se le ofrecieron, como Doctor Strange, en múltiples películas. Sin embargo, no creía que su idea de una película debería cubrir al Joker, ya que creía que el personaje había sido representado de una manera similar antes. El agente de Phoenix sugirió una reunión con Warner Bros, pero el actor se negó.

Para septiembre de 2017, Warner Bros. estaba considerando que Leonardo DiCaprio encarnara al Joker, pero para febrero de 2018, Phoenix era la mejor elección de Phillips para el papel. Phoenix dijo que cuando se enteró de la película, se emocionó porque era el tipo de película que quería hacer, describiéndola como única y afirmando que no se sentía como una película de estudio típica.

La película tuvo su estreno el 31 de agosto de 2019 en la 76° edición del Festival de Cine de Venecia, donde obtuvo el máximo galardón, el León de Oro a la mejor película.

En "Joker" se conoce los orígenes del Guasón y su lento descenso hacia la locura. (Foto: Warner Bros.)

SINOPSIS

En 1981, un comediante fallido, Arthur Fleck, ignorado por la sociedad en la que vive, se convierte en un genio del crimen y del caos en Gotham City.

Arthur es un hombre que es víctima de la crueldad y el desprecio de las personas que le rodean, así como de la indiferencia de un sistema que le permite pasar de la vulnerabilidad a la depravación. Tras fracasar en el intento de realizar su sueño de hacer reír al mundo (ya sea trabajando como payaso o buscando sin éxito ser un comediante stand-up), se hunde paulatinamente en la desesperación.

Su situación personal no es sólo negativa por su fracaso al buscar “traer alegría al mundo”, pues Arthur, además, padece problemas mentales, los cuales ocasionan que sea un hombre solitario, excluido y que sea violentado por los demás, debido a una risa patológica que surge cuando se encuentra en momentos de angustia, la cual es producto de sus mencionados problemas de salud.

Tras varios intentos de incorporarse a la sociedad de manera benéfica, Arthur, debido a que el gobierno recorta presupuestos para ofrecer un programa de salud adecuado a enfermos mentales, deja de tomar sus medicamentos, y también a raíz del constante maltrato recibido por el mundo que le rodea, llega a un estado de violencia desesperada contra aquellos que no entendieron su situación vulnerable. Tras circunstancias casi azarosas se transforma poco a poco en el Joker.