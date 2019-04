Jonas Brothers: Cool es el nuevo single y video musical de los hermanos Joe, Kevin y Nick

Muchos fanáticos y fanáticas de los Jonas Brothers se entristecieron al conocer en el 2013 que los hermanos se separarían. Nadie esperaba que regresaran este año con una nueva canción "Sucker" que se publicó el 1 de marzo. Ahora, estrenan otro single llamado "Cool".



"Cool" fue anunciado el pasado martes y Joe, Nick y Kevin han decidido lanzar su nuevo sencillo con un video musical. En esta ocasión, Taylor A. Ward es su editor principal y Kim Bradshaw como su productor.

Además, los hermanos contaron con la dirección de Anthony Mandler, responsable de algunos videos para Justin Bienber, Jennifer Lopez, Muse y Lenny Kravitz. En esta ocasión, parece ser que los cantantes regresaron a los años 90 para tener una fiesta muy "Cool" con un estilo lleno de color y movimiento.

Coro de "Cool"

Lately, I've been feelin' so cool (Cool)

Top to the bottom, just cool (Cool)

Every little thing that I do (Do)

Dammit, I'm feelin' so coo-oo-oo-oo-oo-ool

It's like, ooh (Ooh), maybe I should bottle my moves (Moves)

Sell 'em for a dollar or two (Two)

Dammit, I'm feeling so coo-oo-oo-oo-oo-ool (Cool)

Videoclip oficial de "Cool"

Poster de "Cool"