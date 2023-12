Los Jonas Brothers, grupo estadounidense de música compuesto por Kevin, Joe y Nick Jonas, han emocionado a todos sus fanáticos peruanos luego de anunciar que llegarán al Perú para ofrecer un concierto como parte de su gira “Five Albums. One Night. The World Tour 2024″. Si eres un fiel seguidor o seguidora de la banda juvenil, en esta nota que hemos preparado en Depor, conocerás todos los detalles del esperado show.

Fecha del concierto de los Jonas Brothers en Perú

El concierto de los Jonas Brothers en Perú se realizará el próximo 21 de abril de 2024 . El anuncio se realizó este miércoles 13 de diciembre, a través de la página oficial de los hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas, en donde compartieron las nuevas fechas que agregaron a calendario de shows por el mundo.

Lugar del concierto de los Jonas Brothers en Perú

El concierto de los Jonas Brothers en Perú se realizará en Costa.21, ubicado en San Miguel , un espacio que cuenta con una infraestructura de primer nivel y tiene un aforo de 18.000 personas en stand up y 13.500 personas en butacas. Llegar es muy fácil, pues está ubicado en el Circuito de playas, a la altura de la Av. Universitaria y la Av. Brasil

¿Dónde comprar entradas para los Jonas Brothers en Perú?

Según anunciaron en sus redes sociales, las entradas para el concierto de los Jonas Brothers estarán a la venta a través de la página web de Teleticket . En esta misma línea, si tienes pensado asistir, te recomendamos estar al tanto de la preventa exclusiva del BBVA y la venta de boletos regular, a llevarse a cabo desde el jueves 14 de diciembre.

Precios de entradas del concierto de los Jonas Brothers en Perú

Contrario a lo que se especulaba, el precio de las entradas no supera los S/600. El precio de los tickets en preventa tendrá un 10% de descuento con tarjetas BBVA sobre la tarifa regular y hasta el momento solo se informa que habrán dos zonas:

ZONA Preventa BBVA Regular Platinum S/450.50 S/518 VIP S/200 S/230

¿Cómo comprar las entradas para el concierto de los Jonas Brothers?

Ingresa a la página web de Teleticket o haz clic aquí .

o haz . Si es la primera vez que compras en la web, debes registrarte y crear una cuenta con contraseña para poder completar este proceso.

Tras confirmar el éxito de tu registro, volverás a la web principal para visualizar la lista de eventos disponibles.

Luego, selecciona el show de tu interés.

Revisa los detalles como precios, zonas y capacidad, y haz clic en Comprar.

En la pantalla verás dos opciones y deberás elegir: pagar con tarifa normal o un descuento exclusivo .

o un . Coloca los datos de tu tarjeta como los 6 primeros y dale clic en Continuar.

Selecciona tus asientos y zona donde deseas estar favorita con Reservar asiento y, después, Comprar.

Te direccionarán al tipo de envío de tu entrada y, al tratarse de una compra online, tendrás que elegir el E-TICKET . Podrás mostrarlo durante el ingreso al concierto de manera impresa o digital.

. Podrás mostrarlo durante el ingreso al concierto de manera impresa o digital. Sigues la compra con clic en Continuar y realizarás la adquisición online. Todas las plataformas de venta en Internet tienen un sello de zonas seguras para que tus datos eviten ser expuestos.

Revisa el monto final a pagar de tu ticket, con o sin el descuento Interbank, y confirma la operación.

Finalmente, completa la información solicitada y tu compra estará más que lista. En esos momentos, accederás a tu entrada virtual.

¿Qué otros países de Latinoamérica visitarán los Jonas Brothers con su gira?

Según el listado oficial de conciertos de la gira “Five Albums. One Night. The World Tour 2024″ de los Jonas Brothers, la banda de hermanos llegará a México (Cancún, México City y Monterrey), Colombia (Bogotá), Chile (Santiago), Brasil (Sao Paulo) y Argentina (Buenos Aires) , además de visitar Perú (Lima) el próximo 21 de abril.

Lista de conciertos de los Jonas Brothers como parte de su giran mundial. (Foto: jonasbrothers.com/)

¿Los Jonas Brothers han ofrecido conciertos en Perú?

Los Jonas Brothers han dado tres conciertos en Lima. La primera vez que pisaron nuestro país fue para ofrecer dos shows, el 18 y 19 de mayo de 2009, en el Estadio Nacional como parte de la gira “Jonas Brothers World Tour”. Los artistas estadounidense estuvieron acompañados de Demi Lovato.

Los famosos hermanos regresaron a nuestro país al año siguiente como parte de la gira “Jonas Brothers Live in Concert World Tour” y tocaron en el Estadio Monumental el 30 de octubre de 2010, en un espectáculosen el que delitaron a sus fans con éxitos como “Lovebug”, “SOS”, “Thats The Way we Roll”, entre otras.





TE PUEDE INTERESAR