El popular programa “American Pickers”, conocido en español como “Cazadores de tesoros”, ha deslumbrado al público por más de una década. Desde el 2010, los presentadores Mike Wolfe y Frank Fritz transportaron a los televidentes a un recorrido sin igual en la búsqueda de las mejores antigüedades y objetos de colección.

Debido al interesante contenido y la simpatía de sus conductores, el show ganó gran fama y se convirtió en uno de los más sintonizados del canal History Channel. Sin embargo, un lamentable anunció dejó desolado a los fans este 2021, Frank Fritz había sido retirado del programa.

Si bien la noticia de la salida del co-conductor sorprendió al público, las declaraciones que dio frente a la postura que tomó Mike Wolfe los dejó boquiabiertos. Atrás quedó la imagen de amigos que proyectaban, pues su situación no podía estar más lejos de la realidad. Si quieres conocer todo lo que se dijeron, sigue leyendo.

EL DESPIDO DE FRANK FRITZ

El pasado julio, un comunicado compartido por el productor ejecutivo y conductor de “Cazadores de tesoros”, Mike Wolf, confirmó que Fritz no regresaría al programa de antigüedades:

“Conozco a Frank desde que tengo uso de razón, ha sido como un hermano para mí. El viaje que Frank, Dani (Danielle) y yo comenzamos en 2009, como toda la vida, ha tenido altibajos, bendiciones y desafíos, pero también ha sido el más gratificante. Extrañaré a Frank, como todos ustedes, y rezo por lo mejor y todas las cosas buenas para él en la próxima parte de su viaje “.

¿QUÉ RESPONDIÓ FRITZ?

La celebridad de 55 años no dudó en calificar el emotivo comunicado como “basura”, acotando que no había mantenido comunicación con Wolf desde hace dos años y menos cuando fue sometido a una cirugía de espalda; intervención que lo dejó incapacitado para regresar a su programa durante la pandemia. Como se recuerda, su última aparición fue en marzo de 2020.

En una entrevista al medio “The Sun”, Fritz desmintió las palabras de su ex amigo y dijo no ser hipócrita: “No me voy a sentar aquí y mentirle a la gente. Y si no le gusta, entonces tal vez debería haberme llamado. Tal vez debería haber llamado y haber dicho “Oye, ¿cómo está tu espalda?”. Él sabe que me lastimé la espalda”.

Así mismo, afirmó que todos en el elenco eran conscientes de su delicada situación pero ninguno se contactó con él para brindarle palabras de aliento, lo que evidentemente lo lastimó mucho.

“Todos en toda la red sabían que me lastimé la espalda, pero ¿una persona, solo una, llamó para ver cómo estaba? No. Entonces, ¿cómo te hace sentir eso? Te hace sentir como si fueras solo un número. Fue como ‘Oh, ¿te lastimaste la espalda? Bueno, la vida sigue, ya sabes. Que te jod*n.’”, finalizó Frank.

LO QUE DIJO DANIELLE COLBY

Respecto al tema, la gerente de la tienda Pickers decidió sumar algunos comentarios controversiales a la polémica. Sin pelos lengua, Danielle Colby dijo que Fritz atravesaba diversas luchas personales que dificultaron su desempeño en el programa:

“Estoy realmente entristecida por la pérdida de Frank en el programa. Estoy increíblemente triste por sus luchas. Personalmente he visto todo durante la última década. Tengo muchos pensamientos, pero no los diré, ya que son solo mis pensamientos, no el evangelio”.

Dando a entender que existía un fuerte motivo detrás de la salida del conductor, Colby acusó de tormentoso a su colega: “Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, pero debemos ser responsables de nuestras acciones cuando causamos inestabilidad o dolor y sufrimiento a los demás ... Espero que todos se recuperen. Espero que todos sigan amándose unos a otros a través de las cosas difíciles “.

Frente a las fuertes declaraciones, Fritz solo atinó a decir que desconocía lo que había publicado su colega en su cuenta de Instagram. Lo cierto es que su presencia será extrañada por los espectadores del programa, que de momento podrán seguir sus aventuras únicamente a través de sus redes sociales.