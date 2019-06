Louis Tomlinson habla de su primer disco y revela sus planes de gira para el 2020 | VIDEO

El ex miembro de One Direction, Louis Tomlinson, asistió a “The Late Late Show” con James Corden, donde habló sobre su disco y sus planes de gira, la cual espera realizar el próximo año.

Louis Tomlinson señaló que ha estado trabajando arduamente en las canciones de su primer álbum por un “buen tiempo”, razón por la cual espera ir lanzando temas más seguido.

“Bueno, he estado trabajando en este álbum por un tiempo. Como que lo empecé cuando estaba en la banda […] Creo que voy a estar trabajando dos o tres meses más (en mi disco), sacar canciones más seguido y luego pienso hacer una gira”, señaló Louis Tomlinson a James Corden, quien se mostró sorprendido por el tour del cantante..

“Será el próximo año. Creo que será el próximo año, realmente estoy muy entusiasmado. Obviamente pasamos el 70% de nuestro tiempo en giras en ‘One Direction’, por lo que ha pasado un buen tiempo para mí (de las giras)”, agregó Louis Tomlinson.

Como se recuerda, en los últimos tres años, el cantante ha estado lanzando algunas canciones como “Two of Us”, “Back to You”, “Just Hold On”, “Miss You” y “Just Like You”; sin embargo, nunca llegó a lanzar un disco en solitario.