Arranca la tercera semana del aislamiento social obligatorio en el país y el presidente Martín Vizcarra compadece a nivel nacional sobre las nuevas medidas que se tomarán. Además, reportes de casos registrados por COVID-19 y cifras de detenidos tras el primer día de toque de queda total.

Minuto a minuto de la conferencia de prensa:

13:09 horas | Los canales privados del país, a partir del próximo lunes, cederán una hora diaria de su programación para brindar programas en conjunto con el Ministerio de la Educación en beneficio de la educación de los niños.

13:02 horas | “Tuve la oportunidad de conversar con el presidente de Corea del Sur por un poco más de 20 minutos, donde intercambiamos la experiencia que ellso tienen con el esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Hay propuesta de apoyo, primero con data científica y luego con la tecnología para afrontar desde el punto de vista científico esta epidemia”.

12:48 horas | “Hoy ha salido publicado en El Peruano el DL-1445 que tiene el programa ‘Reactiva Perú’, norma sumamente importante a expensas de las facultades que nos dio el Congreso para legislar, porque significa la garantía del MEF de 30 mil millones de soles para que el sistema, las empresas, puedan seguir funcionando. Es garantía va a posibilitar dar crédito a 30 mil empresas para que sigan atendiendo a sus trabajadores y proveedores, para que no se rompa la cadena de pagos. Va a la grande, mediana, pequeña y micro empresas, más a las que tienen menos de 10 trabajadores”.

12:47 horas | Ministro de Educación, Martín Benavides: “Hemos empezado el año escolar en su etapa remota, con todas las energías, con el compromiso de profesores, padres de familia y directores. Las UGEL nos han ayudado a hacerles llegar los mensajes a cada poblado. Hemos iniciado de buena forma esta etapa. Los niños y niñas han sido héroes y heroínas en este proceso, porque han respetado las decisiones del gobierno, protegiendo a sus abuelos y abuelas, evitando salir a jugar, dejando de lado algunas actividades diarias. Vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar a todos los niños, niñas y adolescentes llegue nuestra labor”.

12:45 horas | “Hoy iniciamos la etapa ‘Aprende en casa’ con el apoyo del internet y los medios de comunicación del Estado, hemos visto una gran receptividad. Nos llegaron imágenes desde todo el país de niños y niñas con alegría retomar este proceso de aprendizaje. Vale el esfuerzo”.

12:43 horas | 882 personas detenidas, superando días anteriores. Más de 51 mil personas detenidas en toda esta etapa de estado de emergencia.

12:40 horas | “Hoy las cifras, al día 22, más de 20 mil personas muestreadas. En total 20.414 pruebas se han hecho, de los cuales 17.853 han salido negativos y 2.561 positivo. 12.5% respecto a infectados, superado la barrera de los 6% que estuvimos manejando al inicio. 997 casos de personas que ya están dadas de alta. Tenemos 387 pacientes hospitalizados en los diferentes hospitales de Lima y las regiones. Tenemos 89 pacientes con ventilación mecánica en UCI. Tenemos 92 casos de personas que han fallecido, que son el 3.6%”.

12:35 horas | “Depende de la respuesta de la población. Si respetan la inmovilización, con una semana es suficiente para llegar a la cúspide. El ministro del Interior comentó que los casos de detención fueron mínimos en todo el país, pero el sábado hubo concentraciones de población multitudinarias, sobre todo en los mercados. Si tenemos este tipo de actitudes y comportamientos, si no somos responsables, quizás las dos semanas no sean suficientes. Este virus ha demostrado que no lo vence el país que tenga más poder económico o capacidad científica, sino los países que enfrentaron de manera adecuada con una población disciplinada. La diferencia entre quien lo enfrente y resuelve de manera adecuada”.

12:32 horas | “Esta semana, o quizás dos, son difíciles, porque los casos aumentarán más y debemos estar preparados para lo que viene. Lo que sería crítico es no saber qué va a pasar, estar con los ojos vendados. Sabemos que viene la parte final de este ascenso y que es más difícil. Nos da tranquilidad para afrontar mejor el problema. Nos permite esforzarnos más con todas las respuestas y lo estamos haciendo”.

12:30 horas | “El compromiso con todos es permanente. No aflojamos en ningún momento, seguimos con el mismo entusiasmo del primer día, porque todavía no llegamos a la etapa más difícil. Estamos en el tramo del tercio superior para llegar a la cúspide de la etapa final y ver la curva. Tenemos que hacer más esfuerzos para llegar y cumplir con el objetivo”.

12:27 horas | “Esta enfermedad nos ha llevado a tomar decisiones difíciles, pero necesarias. El 16 de marzo, declaramos el estado de emergencia y hoy evaluamos de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Hay otros países que nos enseñan cómo es el proceso: etapa inicial, pico alto y gradualmente comienzas a descender. Pero hay donde se confiaron y rebota la curva de contagia. Nosotros tenemos que tomar todas las precauciones. No escatimamos ningún esfuerzo y eso nos permite para estar preparados para los momentos difíciles que prevenimos y vienen por delante”.

12:25 horas | Inicia la conferencia. “Hace un mes exactamente, anunciamos el primer caso de un peruano infectado con el COVID-19. Parece que hubiese pasado más tiempo por la cantidad de medidas que hemos tomado para combatir esta enfermedad que ha comprometido a más de 200 países en todo el mundo en pocos meses”.

12:00 horas | Buenos días. En breve, el presidente iniciará la conferencia de prensa.

