Tajante y certera como ha acostumbrado. La ministra de la cartera de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, volvió a mostrarse en contra del proyecto de ley que impulsa la Comisión de Economía del Congreso para permitir el retiro del 100% de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), asegurando que no es factible la devolución de ese dinero a los aportantes activos e inactivos.

“No es posible devolver plata que no existe. Como hemos explicado varias veces, en un sistema de reparto, los aportes de las personas no van a una cuenta individual como en las AFP sino que van para pagar las pensiones de los jubilados”, dijo Alva en conferencia de prensa del Gobierno.

“Si nosotros pretendiéramos devolver plata de la ONP estaríamos afectando a todos los jubilados”, añadió. Alva aseguró que el Gobierno utilizará “todas las herramientas legales” previstas en la Constitución para evitar perjudicar a los pensionistas del sistema público.

¿Cuál es el proyecto del Congreso?

La Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó la semana pasada un dictamen que permitirá el retiro de dinero a los exaportantes de la ONP y los afiliados vigentes que no hayan alcanzado los 20 años de aportación.

La propuesta estipula que los ex aportantes a la ONP puedan acceder al retiro del 100% de sus aportes acumulados desde el inicio de su experiencia laboral, siempre que no cuenten con 20 años de aportación. En el caso de los aportantes activos, se autoriza el retiro extraordinario de hasta 1 UIT (4,300 soles).

De otro, respecto al proyecto de ley aprobado para congelar el pago de los créditos, dijo que éste resulta “inoportuno” para reactivar la actividad económica y afecta a las personas que ahorran en el sistema financiero, por lo que el Gobierno utilizará “todas las herramientas legales” si el Parlamento decide aprobar la propuesta.

“Nosotros creemos que como parte de la reactivación económica, este proyecto de ley es inoportuno porque necesitamos un sistema financiero sólido que nos permita reanudar la economía, que nos permita financiar los planes de las empresas y los planes de las personas”, sostuvo Alva, quien recordó que ya se han reprogramado más de 8.9 millones de créditos por el impacto de la pandemia del COVID-19.

