La comedia oscura de Bong Joon-ho ha dado la vuelta al mundo como una de las mejores películas de la última década. “Parasite” combina los géneros thriller, drama y comedia en una presentación muy diferente a lo que se ha visto en los últimos años, en especial por su graciosa premisa de una familia pobre engañando a una rica.

Sin embargo, la misma toma un giro muy aterrador al final por lo violento que se tornaron las cosas en la casa de los protagonistas. Este ha sido comentado en diferentes partes del mundo ya que no queda explícitamente claro que es lo que pasa en el último giro de los acontecimientos, minutos antes de que la película finalice.

En este artículo haremos un repaso de lo que pasó para descubrir su verdadero significado. ¡CUIDADO! Más adelante habrán spoilers de “Parasite” así que si aún no lo has visto es recomendable esperar y verla antes de leer el siguiente análisis.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PARASITE”?

La historia sigue el paso de los Kim hacia la casa de los Park para conseguir un mejor futuro (Foto: CJ Entertainment)

Tal como se vio al inicio de la película, la vida no le sonríe a la familia Kim. Escondidos en un pequeño apartamento en un semisótano y robando Internet de sus vecinos, ellos arman cajas de pizza como un trabajo “freelance” para poder sobrevivir.

Todo esto cambia cuando el hijo de la familia Ki-woo, interpretado por Woo Sik Choi, tiene la oportunidad de reemplazar a su amigo como tutor de inglés de la hija de una familia muy rica. Además, los Park también son muy crédulos, por lo que con su ingenio se hace rápidamente un personaje de confianza de la madre.

Es así como comienza a colar a los demás miembros de su familia dentro de la casa, como por ejemplo su hermana como maestra de arte, su mamá como empleada del hogar y a su padre como el chofer personal del patriarca de los Park.

Luego de deshacerse de la anterior ama de casa a través de métodos inmorales, la madre de los Kim Chung-sook llega como su reemplazo y se convierte en el último miembro de la familia en llegar a la casa de los Park. No obstante, “Parasite” se asegura de que su felicidad y buena fortuna no dure por mucho tiempo.

Los Park eran el objetivo de dos familias que intentaron aprovecharse de ellos (Foto: CJ Entertainment)

La familia Park se va a un campamento y los Kim invaden la mansión vacía para tener una fiesta de estilo. La noche toma un inesperado giro cuando la anterior ama de casa Moon-gwang regresa y pide entrar para ver algo que dejó luego de ser sacada tan abruptamente de la casa. Este “algo” no es otro que su esposo Geun-sae, quien se estaba escondiendo en un refugio debajo de la casa por años.

A la vez de descubrir la verdad de Moon-gwang, los Kim accidentalmente se exponen como artistas del engaño, terminando en una furiosa batalla entre ambas familias. Eventualmente los Kim superan a la pareja de esposos, hiriendo fatalmente a Moon-gwang y encerándola junto a su esposo en el sótano donde se escondía.

Los victoriosos Kim huyen de la casa y van de regreso a su departamento en el semi-sótano, que ha sido inundado por una enorme tormenta. Ellos van a un gimnasio cerca por refugio y son despertados con las invitaciones a una fiesta de la familia Park, a la que son molestados hasta que finalmente aceptan.

Cuando llegan, los eventos de la noche pasada los chocan y recuerdan que a pesar de estar en una fiesta de cumpleaños, los Park no tienen idea de la enorme ira que se mantiene en su sótano. Kim Ki-woo intenta superar esto trayendo la roca que supuestamente trajo a su familia fortuna y felicidad, solo para regalársela a Geun-sae como símbolo de paz.

En "Parasite" todo explota en la última fiesta de cumpleaños de los Park (Foto: CJ Entertainment)

No obstante, el viudo no tiene interés en esta oferta, así que golpea a Ki-woo dos veces con la roca. Ensangrentado, Geun-sae sube las escaleras, agarra un cuchillo de la cocina y sale afuera para cumplir su venganza acuchillando a la hermana de Kim Ki-woo, causando que el hijo menor de los Park sufra un ataque.

Al hacerlo, también termina por agotar la paciencia de Ki-taek, contando el hecho que el Sr. Park no parece importarle las lesiones mortales de su hija y porque en un momento parece compararlo con el asesino moribundo, dejando atrás a su familia mientras se va con sus llaves del auto. Todo estalla en una escena final donde el patriarca de los Kim coge el cuchillo que había dejado escapar Geun-sae y termina por matar a su empleador para posteriormente huir de la escena.

LA BRECHA SOCIOECONÓMICA EN “PARASITE” CUMPLE UN ROL VITAL

Los Kim robaban internet del wi-fi de sus vecinos (Foto: CJ Entertainment)

Un elemento importante antes de la fiesta de los Park fue la lluvia que inundó la casa de los Kim. Es a través de cómo se observa que ellos corren a la par de la lluvia que se hace evidente la diferencia social entre ambas familias. Si bien la noción de desigualdad económica llega a un punto donde puede ser equilibrada, “Parasite” demuestra que en realidad la brecha entre ellos seguía siendo enorme.

Como se observa en la película, el barrio empobrecido de la ciudad se encuentra debajo de los barrios ricos, por lo que la lluvia no tuvo mayor repercusión en la casa de los Park pero dejó en la indigencia a los Kim. Hace tan solo una hora ellos celebraban en una mansión sin preocuparse por la lluvia y ahora les ha quitado todo en su hogar.

Esto se hace más evidente en la fiesta de los Park, cuando Ki-taek se siente rechazada por la Sra. Park al ver que no le importa las vidas afectadas por la tormenta de anoche, así como los invitados a la casa que no se preocupaban de esos temas. Los Kim están más solos y aislados que nunca en toda la película.

¿QUIÉN ES EL “PARÁSITO” EN “PARASITE”?

A pesar del evidente "parásito" de la película, hay más de uno en la película (Foto: CJ Entertainment)

La película “Parasite” en un inicio hace evidente esta lucha de clases y como los Kim llegan a infiltrarse a la casa de los Park para aprovecharse de ellos, conforme avanza hasta su impactante final se revelan que no son ellos exactamente a los que el título se refiere, sino van apareciendo otros “parásitos” a lo largo de la cinta también.

Por ejemplo, Moon-gwang y Geun-sae. La pareja de esposos han estado aprovechándose de los Park por años, aunque en el momento de la confrontación final contra los Kim, ellos expresaron más rechazo y resentimiento contra ellos a pesar de que estaban haciendo exactamente lo mismo. Bong Joon-ho ilustra este conflicto comparándolo con la vida real, donde los más marginados de la sociedad se atacan a sí mismos ignorando los problemas que comparten.

Pero sin duda alguna los más sorprendentes y grandes “parásitos” de la película son, de hecho, los Park. Ellos tal vez no tomen algo de valor monetario de otras personas, pero la vida que ellos tienen han sido gracias a la labor y el sudor de la clase trabajadora. Esta comedia oscura sugiere que su puesto en la cima les impide ver los problemas del resto de la sociedad, además de estar en una posición privilegiada que no dudan en aprovechar y contratan a otras personas para que hagan el trabajo que ellos no pueden o no quieren realizar.

LA FANTASÍA DE KI WOO

¿La familia Kim tiene un final feliz? ¿O acaso esto es una ilusión? (Foto: CJ Entertainment)

Luego de lo que sucedió en la fiesta de los Park, Ki-woo despierta de su coma que duró casi un mes. Los espectadores descubren que tuvo una cirugía cerebral y fue puesto a disposición de la policía caso al instante para ir a corte con su madre. Sin embargo, ambos salen caminando de ese lugar con nada más que una libertad condicional.

Ki-jung había sido asesinada y Ki-taek estaba desaparecido, así que decidieron crear una nueva vida juntos madre e hijo de la forma más normal posible. Esto, lastimosamente, iba a ser muy difícil, ya que se sugiere que Ki-woo no está totalmente curado y es inestable con sus reacciones mentales y emociones, tanto para los eventos del pasado como para lo que sucede en su presente.

Se hace evidente que nunca podría volver a la escuela así que pasa su tiempo escondido en las montañas cerca de la antigua casa de los Park, mirando abajo y recordando el tiempo que él y su familia aprovechó para vivir como lo hacen los de la alta sociedad. Es en una de estas noches que Ki-woo descubre que su padre está vivo en el bunker de la casa.

¿Cómo? Con las luces. Sabiendo que su hijo fue boy scout alguna vez, le envía mensajes en código morse para hacerle entender que está ahí debajo. Luego de su descubrimiento, Ki-woo promete ir a la escuela, obtener un título, conseguir un trabajo bien remunerado y comprar la antigua casa de los Park para reunir a lo que queda de su familia.

EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL FINAL DE “PARASITE”

Al final, la fantasía de reunir a la familia solo es eso, una fantasía (Foto: CJ Entertainment)

Como ya se mencionó antes, Bong Joon-ho escondió en su película más de un significado para su película. El principal sin duda es la crítica al modelo económico que es casi imposible de cambiar. Si se interpreta literalmente el plan de Ki-woo, este no es más que un sueño despierto tal como se muestra la última toma de él finalizando su carta en el semi-sótano.

Pero si algo ha enseñado hasta ahora “Parasite” a la audiencia, es que todo puede irse de “bien” a “terrible” en poco tiempo, en especial cuando se trata de los sueños. Ki-woo tiene ideas y promesas que suenan bien en su cabeza, pero lo verdaderamente complicado viene cuando llega a la práctica.

La película ha establecido en toda su duración lo difícil que es para las personas subir en la torre socio-económica, en especial si vienen desde abajo. Si bien la cinta no detalla cuáles fueron los efectos secundarios de la cirugía cerebral en la inteligencia de Ki-woo, “Parasite” sugiere que sus heridas han sido muy graves.

Si sumas esto al hecho de que él se encuentra en lo más bajo de la sociedad con un récord criminal latente, pensar que llegaría a la escuela, graduarse y obtener un trabajo bien pagado parece casi imposible. De igual manera, si su padre está encerrado en la casa en el sótano, es muy poco probable que espere allí todo ese tiempo o incluso que viva lo suficiente para verlo.

VIDEO RECOMENDADO

Los nominados a las categorías más esperadas de los premios Oscar 2020

TE PUEDE INTERESAR