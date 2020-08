The Big Bang Theory se convirtió en una de las sitcoms más populares de los últimos años y sus protagonistas en los personajes favoritos de los televidentes. La serie de Chuck Lorre y Bill Prady contó con un buen número de seguidores que no se perdían las alocadas y divertidas situaciones protagonizadas por Sheldon, Leonard, Howard, Raj, Penny, Bernadette y Amy.

Si bien una serie como tal no estaría completa sin todos sus personajes principales, los personajes secundarios han dado mucha vida al show, en especial los recurrentes como Stuart, Emily o Priya, quienes con sus apariciones dieron más vida a las temporadas y exploraban otros aspectos de los protagonistas.

Uno de estos personajes secundarios que amenazaban con ser la favorita de los fans fue Leslie Winkle, uno de los intereses amorosos de Leonard y quien también se convirtió en una gran “enemiga” de Sheldon, ya que ella había resuelto algunos problemas que el científico más inteligente de la serie no pudo.

Pero, de la noche a la mañana, tan sorpresivamente como vino se fue, dejando la serie sin explicación alguna que justifique una salida real. ¿Qué pasó exactamente con el personaje y por qué no continuó como una protagonista mujer poderosa? Aquí te contamos las razones de lo que pasó con Sara Gilbert y su recordado personaje.

¿QUÉ PASÓ CON LESLIE WINKLE?

"The Big Bang Theory": ¿qué pasó con Leslie Winkle y por qué desapareció de la serie? (Foto: CBS)

Antes de la presentación de Bernadette (Melissa Rauch) y Amy (Mayim Bialik), Leslie era el personaje femenino que más prometía de “The Big Bang Theory” además de Penny (Kaley Cuoco). Al igual que los chicos, ella también trabajaba en CalTech como física experimental, debutando en el episodio 3 de la temporada 1 titulado “The Fuzzy Boots Corollary”

Leslie trabajó principalmente con Leonard (Johnny Galecki) ya que usaban el mismo laboratorio. Esto lleva a una aventura de corta duración, que también la llevó a comenzar una rivalidad con Sheldon (Jim Parsons) después de que ella mostrara sus habilidades al resolver una ecuación con la que él había estado teniendo problemas.

Su enfrentamiento se intensificó aún más cuando los chicos la aprovecharon para ser su última compañera de equipo para el Physics Bowl anual, luego de su decisión de echar a Sheldon de su grupo. Leslie era la contraparte femenina de Leonard; ambos personajes incluso estaban vestidos de la misma manera y, por un tiempo, muchos esperaban que finalmente se convirtiera en parte del grupo principal.

También ayudó a que la respuesta de los espectadores al personaje sea mayormente positiva, motivando a “The Big Bang Theory” a promocionarla como protagonista en la segunda temporada. A pesar de esto, después de su ruptura con Leonard, comienza un nuevo, aunque menos serio, romance con Howard (Simon Helberg).

En la temporada 3, solo aparece en el final cuando Leonard intenta reiniciar una relación sexual con ella, una que finalmente rechaza. Ella no volvería a “The Big Bang Theory” hasta la temporada 9 durante la fiesta sorpresa de cumpleaños de Sheldon. A partir de ahí, Leslie Winkle nunca se vuelve a ver o mencionar en el programa.

Leslie se desvanece en “The Big Bang Theory” debido a que los escritores no podían descifrar cómo utilizar el personaje. En 2009, Gilbert fue excluida silenciosamente de la lista regular de la serie porque, según los informes, los escritores del programa “no podían escribir para ella, por lo que cambiaron su estado a recurrente”.

Cuando se le pidió un comentario al portavoz del programa, se negaron a darlo. Sin embargo, como los fanáticos saben, el personaje se usó cada vez menos, hasta que desapareció por completo de la comedia. En retrospectiva, es extraño que “The Big Bang Theory” haya tenido problemas con Leslie considerando lo bien que la retrataron en las temporadas anteriores.

Tuvo buenas interacciones con todos los personajes, incluso con Penny. Lo que hace que esto sea más extraño es que esencialmente agregaron algún tipo de variación del personaje más tarde con Amy y Bernadette. Leslie podría haber tenido cualquier arco de esos personajes y hubiera funcionado.

A este punto, ella ya había establecido una aventura con Howard, con la que podrían haber avanzado, o podrían haber desarrollado una relación romántica con ella y Sheldon. Incluso si ella no se convertía en un interés amoroso, solo su presencia en el programa generaba muchas risas, por lo que es alucinante por qué el programa no se aprovechó de eso.

Sin embargo, de haber continuado con este personaje es posible que no se hubiera desarrollado alguna de las otras compañeras amorosas de los protagonistas como Amy o Bernadette, así que se podría decir que fue una decisión acertada haberla eliminado del show, ya que no se puede considerar un “hubiera” si es que nunca pasó.

