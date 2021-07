“Rápidos y Furiosos 9″ se estrenó el pasado 24 de junio en las salas de cine de México, Estados Unidos y gran parte de América Latina. Tras el esperado estreno, entre retrasos y reprogramaciones por la pandemia, los fanáticos de Dominic Toretto y el resto de los personajes de “Fast and Furious” no dejan de hablar de la nueva cinta dirigida por Justin Lin.

La franquicia de “Rápidos y furiosos” se ha caracterizado por contar con presencia latina, no solo entre los actores que forman parte del reparto, sino también en el soundtrak oficial.

Un ejemplo de la presencia latina en la selección musical de la saga fue cuando Danza kuduro de Don Omar apareció en Rápidos y furiosos: 5in control. Hay otros ejemplos de esta clase, pero esta vez hablaremos de Bad Bunny y su nueva canción hecha para “Rápidos y Furiosos 9″. Si bien la composición fue escrita para la nueva cinta, ésta no aparece en el playlist oficial. ¿por qué? Aquí te lo contamos.

“RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”: POR QUÉ LA CANCIÓN DE BAD BUNNY NO FUE INCLUIDA AL FINAL EN EL SOUNDTRACK DE F9

Bad Bunny compuso la canción “De museo” para “Rápidos y Furiosos 9″, tema que podemos escuchar durante la escena y créditos finales de la película. Sin embargo, la canción no aparece en el playlist oficial ni siquiera en las redes sociales del intérprete puertorriqueño.

Durante una entrevista con W Magazine realizada el pasado mes de mayo, el famoso rapero confirmó que sí había escrito una canción especial para la cinta protagonizada por Vin Diesel e incluso era cuestión de tiempo para que fuera lanzada al mercado.

“La tengo lista... solo estamos esperando el momento para estrenarla”, declaró en ese momento para W Magazine.

Si bien la canción que lleva por título “De Museo” se escucha en las escenas de F9, ésta no figura en el playlist oficial de la cinta lanzado el 17 de junio por Universal Music. Pareciera haber desaparecido ya que no aparece en ninguna otra parte.

Según SensaCine, los créditos finales de F9 confirma que “De Museo” fue editada por el sello independiente Rimas Entertainment LCC y producida por Tainy, quien es reconocido en la industria musical, especialmente en el reguetón.

Bad Bunny no se ha pronunciado sobre la razón específica por la que su nueva composición fue excluida por parte de Universal Music, sin embargo, han surgido especulaciones que apuntan a que el rapero buscó lanzar “De Museo” con otra disquera, pero al final las negociaciones no llegaron a buen puerto. Es por ello que no podría formar parte del soundtrack de la cinta.

Pese a esto, la canción “De museo” está gozando de mucha popularidad por parte del público pues ha sido filtrada en innumerables ocasiones en las redes sociales con videos que muestran los créditos finales de “Rápidos y furiosos 9”.