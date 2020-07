Encontrar las diferencias entre dos imágenes se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales en los últimos tiempos. Es una forma dinámica de pasar el tiempo, a la vez que pones a trabajar tu mente y tu percepción. Aunque algunas te lleven a límites de estrés como esta viral en Facebook.

Para encontrar las siete diferencias -como en este caso- entre dos imágenes, debes ver con cautela y precisión cada detalle de las dos muestras que tienes a continuación, pues muchas de esas diferencias resaltan a la vista muy rápido, pero otras no tanto.

Por ello, muchos de estos retos pueden ser un buen pasatiempo si andas aburrido, como un martirio si tu concentración no está en el mismo plano de una misión que puede jugarte en contra como este reto visual.

Imagen completa

Esta es una imagen de animales en una playa, donde algunos disfrutan del mar, otros en la arena, algunos comiendo, otros leyendo, charlando o disfrutando de un delicioso helado. Ojo, ahí puede que hayamos soltado alguna pista.

Revisa cuidadosamente las dos imágenes para encontrar las principales diferencias de este reto visual. (Captura)

La dificultad de este reto radica en los detalles. Algunos escapan de la vista así des una revisión exhaustiva, por lo que te recomendamos que realices tres sencillos pasos antes de mandarte a resolverlo: primero, respira, así lograrás entrar en armonía y blanquear un poco tu mente; luego, procura eso, poner en blanco tu mente, quitarte los prejuicios de estos retos, ya que sabes que todo está en los detalles; por último, abre bien los ojos y no pierdas un solo detalle entre las frutas, adornos y los propios animales.

¿Complicado o ya lo resolviste? Si aún no puedes, no te preocupes. Muchas personas pueden demorar un poco más del tiempo límite para resolverlo, pues la solución (presentada abajo, pero no lo veas, rétate) no es tan sencilla como parece.

Puede que a estas alturas ya tengas varias diferencias detectadas y estés a la espera de una o dos, así que te damos otra pequeña -y útil- recomendación. Si ya echaste ojo a las frutas y helado, revisa las maravillas que el mar deposita en la arena.

Solución: las siete diferencias

¿Lo lograste? Felicitaciones. ¿No lo logra aún? No te preocupes. Vamos con la solución. Las siete diferencias están en lugares fáciles de identificar y otros no tanto. La gorra de un pingüino, el bloqueador en la arena, una fruta de otro color, una sandía sin pepas, un helado con los sabores distintos, una bandera del castillo de arena y una concha de mar.

La solución puede ser un poco más difícil de lo pensado, pero solo debes prestar atención a los detalles. (Captura)

¿Fue tan difícil? Quizás sí, quizás no. Pero puedes retar a tus amigos, compañeros o contactos a resolverlo con un tiempo límite. Lo ideal es que no pase de un minuto, pero a muchas personas se les puede complicar por la cantidad de objetos y animales que hays. ¡Rétalos!

Perro salvó a un hombre invidente de sufrir un grave accidente caminando (Video: Facebook)

