Para que un desafío llame la atención de los usuarios en las redes sociales, muchas condimentos suelen tener: desde una imagen llamativa, un enunciado retador y una verdadera prueba por delante. Pues este reto viral cuenta con todo ellos, pero para hacértea más difícil, solo tienes 20 segundos.

Este reto no será nada sencillo, te lo adelantamos, pero de eso se trata encontrarse con este tipo de notas para pasar el tiempo, entrenar la mente, desafiarse a uno mismo y buscar cómo retar a sus amigos. Aquí te encontrarás con una escena familiar de los años 50, por lo que podría confundirte todo lo que sucede ahí mismo.

Ahora sí, ¿estás preparado para enrolarte con todo a resolver este desafío? Pues bien. Más abajo, te mostraremos la imagen en todo su esplendor para que puedas revisar cada detalle que presenta y no dejar pasar nada raro, pues así es la única forma de dar con la respuesta. Ojo, tienes un tiempo limitado, no más de 20 segundos.

Imagen del viral

Halla el error de la fotografía que es tendencia en redes. (Difusión)

Hay dos vías para resolver este tipo de problemas entre los usuarios de las redes sociales. El primero es que debe dejar sus prejuicios atrás para que la mente se abra cual libro y consiga mirar todos los detalles. El otro es apuntar cada cosa ‘rara’ que ves para que no se te pase.

¿Seguimos revisando la imagen por varios minutos y no damos con la solución? Pues no te preocupes. Sabemos que no iba a ser fácil y que al menos se te haría todo un desafío (si ya lo lograste, tranquilo, tenemos otros para ti, más complicados y a tu nivel), por lo que te sugerimos que no te dejes vencer y sigas mirando cada animal o detalle del paisaje.

Solución del reto

Nuestra misión es entretenerte, no generarte más conflictos emocionales; así que revisa la imagen a detalle, espacios sin objetos, colores y formas para dar con al respuesta. Y, si no la encuentras, descuida, aquí se encuentra la respuesta al desafío: una tetera sin asa, tan sencillo como eso, pero tan difícil de ver.

Aquí se encuentra el error imperceptible de la fotografía. (Difusión)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

