Si querías divertirte por un momento, llegaste al lugar correcto. Aquí te damos a conocer un reto viral en Facebook y en otras redes sociales. ¿De qué trata? Pues te informamos que hay 3 rollos de película distintos al resto en la imagen y tienes que encontrarlos. ¿Puedes hacerlo?

No te vamos a engañar. La tarea no es para nada sencilla de realizar. Probablemente te tomará un tiempo considerable hallar los mencionados rollos de película. Como no hay ningún tiempo límite para cantar victoria en este desafío, todo normal. ¡No te rindas!

Si te preguntabas de dónde salió la ilustración presentada en esta nota, déjanos contarte que Noticieros Televisa se encargó de crearla para luego publicarla en su página web, exactamente el 10 de octubre de 2020. Como podrás darte cuenta, ya tiene tiempo circulando en Internet.

Imagen del reto viral

Abre bien los ojos y halla los 3 rollos de película diferentes al resto en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Si pudiste encontrar los 3 rollos de película distintos al resto en la imagen, ¡felicidades! Pero si en caso se te hizo imposible y deseas saber dónde están, no desesperes. A continuación te indicaremos la ubicación de cada uno.

Aquí están los 3 rollos de película distintos al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

En Estados Unidos, México y España, el desafío es todo un éxito. No deja de sumar participantes. Miles de usuarios de Facebook y de otras redes sociales señalaron que tal vez sea uno de los retos virales más difíciles que existen. ¿Qué nos dices tú?

