Hoy en día, participar en un desafío se ha convertido en una alternativa de entretenimiento para miles de usuarios de Facebook y de otras redes sociales. Dicho ello, aquí te damos a conocer un reto viral en el que tienes que hallar los 3 cohetes distintos al resto en una imagen.

Aunque parezca que todos los cohetes que están en la ilustración son exactamente iguales, eso está muy lejos de ser cierto. Para ubicar a los diferentes deberás abrir bien los ojos y prestar mucha atención a cada detalle. La prueba visual no es imposible de superar, pero sí difícil.

Es por esa razón que en diferentes países del mundo, como México, Estados Unidos y España, se habla bastante sobre este desafío creado por Noticieros Televisa, que lo publicó en su página web, exactamente el 10 de abril del presente año.

Imagen del reto viral

En la ilustración hay 3 cohetes distintos al resto y tienes que encontrarlos. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Encontrar los 3 cohetes diferentes al resto no es tarea fácil. Si los hallaste, ¡felicidades! Pero si en caso no pudiste hacerlo, no te sientas mal. A continuación te indicaremos dónde está cada uno en la imagen. Te sorprenderá saber sus ubicaciones.

Aquí están los 3 cohetes diferentes al resto. (Foto: Noticieros Televisa)

Para que más personas se sumen a este reto viral, nosotros te recomendamos que compartas el desafío con tus familiares y amigos. Podemos asegurarte que Depor seguirá dándote a conocer las pruebas visuales que impacten en Facebook y en otras redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR