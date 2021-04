Hoy en día, participar en los desafíos que abundan en Facebook y en otras redes sociales se ha convertido en una actividad habitual de miles de usuarios. Y es que los retos virales son muy divertidos. Precisamente, uno que causa sensación consiste en encontrar 2 lupas sin lente en una imagen. ¿Puedes hacerlo?

Noticieros Televisa se encargó de crear la mencionada ilustración, que la publicó en su página web. Apenas comenzó a circular en Internet, llamó la atención, pues la prueba visual posee un alto nivel de dificultad. Ello se ve reflejado en la poca cantidad de personas que han logrado superarla.

Pero nosotros no queremos desanimarte. Confiamos en que puedes cantar victoria, solo presta mucha atención a los detalles de la imagen. No te preocupes por el tiempo que te demores buscando, pues no hay ningún límite en el desafío que es un éxito en México, Estados Unidos y España.

Imagen del reto viral

Tu misión, si decides aceptarla, es hallar las 2 lupas sin lente en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Como podrás darte cuenta, en la ilustración hay una gran cantidad de lupas y a simple vista todas lucen completas; sin embargo, hay 2 que no tienen lente. Si no pudiste encontrarlas, no desesperes, pues a continuación te indicaremos dónde están.

Aquí están las 2 lupas sin lente. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el reto viral presentado en esta nota? ¿Te divertiste? Déjanos tus comentarios y no olvides que en Depor no pararemos de compartirte los desafíos que causan furor en Facebook y en otras redes sociales. ¡Hasta la próxima!

TE PUEDE INTERESAR