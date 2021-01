Este desafío visual te dirá todo -o gran parte- de lo que quieres saber sobre tu pareja, qué esperas de ella, es decir, qué te encuentras buscando en el amor. Que las fiestas no te agarren improvisado en tiempos de pandemia por COVID-19. No te preocupes, que si no tienes pareja, este test de personalidad también es para ti, para tus futuras relaciones o, quizás, para recordar las pasadas. Vamos con los detalles en la nota.

En Depor , muchos de los desafíos visuales -o retos que se viralizan rápidamente- que te traemos son la sensación del momento tanto en redes sociales como otro tipos de medios para apaciguar estos días previos a la navidad y que avizoran el final -no sabemos si próximo- de una pandemia.

Pero regresamos a lo nuestro. ¿De qué trata este desafío? Pues es simple. Aquí no tienes que buscar el objeto, figura o personaje escondido o perdido, sino que solo tienes que mirar la imagen fijamente y así sabrás lo que esperas de tu pareja -o buscas en el amor-.

IMAGEN VIRAL

Es esta la imagen que está rondando en redes sociales y generando todo tipo de reacciones entre las parejas que quieren saber cosas sobre su compañero/a tan solo con definir qué animal ve primero: si el zorro o el delfín.

Mira con mucha atención este imagen del reto viral que está enloqueciendo -o alborotando- a muchos usuarios de las redes sociales en la actualidad, tanto internautas de México, España, Estados Unidos o Perú, donde solo son pocos los que terminaron con una enorme satisfacción tras involucrarse en este desafío.

El animal que veas primero te dirá lo que esperas saber de tu pareja. (Difusión)

SOLUCIÓN DEL RETO

DELFÍN

Si tu vista se centró en la figura del delfín significa que para ti la calma, la paciencia y el equilibrio son las cualidades esenciales a la hora de elegir a una persona con la que quieres construir una historia de amor. Valoras a la gente que piensa antes de hablar y que no trata mal a nadie. Lo bueno es que gracias a tu encanto natural, atraes a personas que también aprecian estas actitudes.

ZORRO

Si el primer animal que viste es el zorro, significa que necesitas a alguien responsable, metódico, ese tipo de persona que no hace nada sin planificar y se destaca del resto por su sabiduría y nobleza.

Después de todo, admiras a este tipo de persona más “solitaria”, porque eres un poco más distante. Buscas a alguien que te de un norte, que te ayude a descifrar la voluntad que ni tú sabrías descifrar.

Otro punto interesante que refleja tu elección es que siempre estás buscando a una persona que comparta tus mismos valores familiares. Conoces muy bien y aprecias a cada uno de los miembros de tu familia, por eso te interesan los que saben amar a las personas más importantes de tu vida

¿Qué te pareció el viral? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lo lograste cumplir. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

