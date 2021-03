Como sabemos que te encantan los desafíos, en esta nota te traemos uno que se ha convertido en el favorito de miles de usuarios de Facebook y de otras redes sociales. Hablamos del reto viral que consiste en hallar las 3 ollas que tienen cobre en una imagen.

Esta prueba visual te hará pasar por un buen momento. Para superarla, deberás abrir bien los ojos y prestar mucha atención a los detalles de la ilustración creada por Noticieros Televisa, que la publicó en su página web, exactamente el 15 de marzo del presente año.

En países como Estados Unidos, México y España, la imagen no deja de ser comentada. Si aún no has participado en el desafío que ha gustado a miles de internautas, ¿qué estás esperando? Pon a prueba tu visión y diviértete.

Imagen del reto viral

Debes encontrar las 3 ollas que tienen cobre en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Respuesta del reto viral

Como ya te habrás dado cuenta, en la ilustración hay bastantes ollas. A simple vista, todas tienen oro, pero no es así. Si observamos detenidamente la imagen, descubriremos que hay 3 que tienen cobre. A continuación te indicaremos dónde están.

Aquí están las 3 ollas que tienen cobre. (Foto: Noticieros Televisa)

¿Qué te pareció el reto viral del momento? No olvides dejarnos tus comentarios. Diariamente aparecen nuevos desafíos en Internet. Si sigues a Depor, sabrás cuáles son los que causan sensación en Facebook y en otras redes sociales.

