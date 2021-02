Cada día aparecen nuevos desafíos que llaman la atención de miles de usuarios de Facebook y de otras redes sociales. Pero ninguno ha divertido tanto como el reto viral en el que tienes que hallar 4 baleros sin cuerda en una ilustración. ¿Te animas a participar?

¿Qué es un balero? Es un juguete que fue muy popular en el siglo XX. Está compuesto por un tallo que normalmente es de madera. Este está unido por una cuerda a una bola horadada. El objetivo del juego es incrustar dicha bola en el tallo.

IMAGEN COMPLETA

Tienes que encontrar 4 baleros sin cuerda en la ilustración. (Foto: Noticieros Televisa)

Ahora que ya sabes lo que es un balero, te recordamos que en la ilustración presentada en esta nota hay bastantes, pero solo 4 no tienen cuerda. Precisamente esos son los que tienes que hallar. No te preocupes por cuánto tiempo te demores en ubicarlos, pues no hay un límite.

Lo único importante es que te diviertas participando en este reto viral, al igual que ya lo hicieron miles de usuarios que viven en Estados Unidos, México y España. Cabe recalcar que Noticieros Televisa se encargó de diseñar la imagen para luego publicarla en su página web, exactamente el 18 de septiembre de 2020.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Aquí están los 4 baleros sin cuerda. (Foto: Noticieros Televisa)

