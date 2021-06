Un profesor de España ha llamado fuertemente la atención en Twitter y otras redes sociales, al punto de volverse viral, por la respuesta que le dio a un alumno que le dijo “klk bro”. ¿Quieres saber qué le contestó? Esta nota es para ti.

El docente, cuyo usuario de Twitter es @MenakMenaya77, contó todo en un tuit, exactamente el 8 de junio del presente año. “Pues hoy uno de mis alumnos de 2° de bachillerato ha entrado a clase y me ha dicho ‘klk bro!’ (¿Qué es lo que hay, hermano?)”, comenzó diciendo.

Tras escuchar sus palabras, el maestro, de acuerdo a su publicación que se volvió viral, pensó en recordarle al alumno que era su profesor y por lo tanto no debía hablarle de esa manera; sin embargo, acabó contestándole algo totalmente inesperado.

“Iba a soltarle la típica charla de que soy su profe y no su bro, pero lo único que ha salido ha sido decirle ‘Qué dices suprih’ y chocarle el puñito. Se le ve buen chaval y del palo”, sostuvo el docente en su tuit, que dejó totalmente sorprendidos a miles de usuarios.

Pa la próxima le diré que me llame "brofe". — Menak (@MenakMenaya77) June 8, 2021

“Pa la próxima le diré que me llame ‘brofe’”, indicó el maestro en otro tuit. Cabe recalcar que la respuesta que le dio a un alumno no solo ha impactado en Twitter, sino que actualmente no deja de ser comentada en varias redes sociales.

