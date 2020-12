¡Atrévete a encontrarlos en menos de 30 segundos y demuestra ser el mejor! Anímate a superar este reto viral que te pide hallar una mariposa, un murciélago y un pato escondidos en la ilustración de una familia al primer vistazo. ¿Aburrido de los mismos desafíos sencillos de siempre? Te mostramos uno que subirá tus expectativas. Vamos con la información y todos los detalles en los párrafos siguientes.

Si deseas salir airoso de esta prueba, te recomendamos que tomes unos segundos para descansar la vista. Luego, baja el brillo de la pantalla de tu computadora o celular. Recién entonces puedes proceder a resolver este desafío, que fue compartido en Twitter por el usuario David Vásquez (@DavidVe97), exactamente el 12 de mayo del presente año.

La clave para superar el reto viral es prestar mucha atención a cada detalle de la ilustración. No te dejes llevar por la primera impresión, procura observar desde todos los ángulos. En España, México y Estados Unidos, por citar algunos países, miles se han visto frustrados al no poder hallar a los tres animales. ¡Tú no te rindas!

IMAGEN COMPLETA

Halla en el menor tiempo posible a la mariposa, el murciélago y al pato en la ilustración. (Foto: @DavidVe97 / Twitter)

¿Y, los encontraste? ¿Aún no? Ten paciencia y continúa observando. Lo que ocasionó que esta imagen se vuelva gane popularidad en Internet es que la mariposa, el pato y el murciélago, efectivamente están camuflados en la postal familiar.

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Te cansaste y tiraste la toalla? Aquí te damos la solución: la silueta del pato está detrás de las patas del perro. Por su parte, la mariposa se camufla entre las hojas del árbol y el murciélago se ubica entre las raíces y el arbusto.

Son contadas las personas que encontraron a la mariposa, el murciélago y al pato. (Foto: @DavidVe97 / Twitter)

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

