En tiempos de pandemia, este tipo de ejercicios, como lo son los retos virales, se han puesto muy de moda entre los cibernautas. Actualmente las redes sociales y el Internet son algunas de las actividades que más realizan los niños y adolescentes, por lo que es normal que desafíos como el de a continuación sean tendencia. ¿Estás listo? Pon a prueba tu percepción ya. Adelante, confiamos en ti y en tus habilidades.

Cientos han tratado de desafiar su rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan. Ahora bien, ¿en que consiste este? Pues en nada más y nada menos que encontrar lápices. ¿A si de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que hay muchos otros en la imagen. ¿Te crees capaz de hallar a los más veloces? Adelante.

Por otro lado, los lápices que deberás buscar tienen algo en particular que los demás no. ¿Qué es? Pues básicamente es que uno está mordido, otro tiene dos puntas y el tercero es el más pequeño de todos. Dicho esto, hay que prestar muchísima atención para no caer en confusiones a la hora de cumplir este desafío que la viene rompiendo en redes sociales.

IMAGEN COMPLETA

Tal y como podrás ver en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, busca esos 3 lápices antes mencionados, pero trata de hacerlo en menos de 20 segundos. Ahora, si no consigues encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

Encuentra el lápiz mordido, uno con dos puntas y otro más pequeño en este viral. (Foto: Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Qué pasó? ¿El tiempo te quedó cortó? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: mira dónde se encontraban el lápiz mordido, el de dos puntas y el más pequeño en esta imagen. (Foto: Facebook)

Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, los tres lápices es cuestión se encuentran dispersos en toda la imagen. Sin embargo, resulta difícil hallarlos en medio de todos los demás, pues las formas no ayudan. La mayor dificultad no solo es encontrar estos útiles, sino también mantener la mirada fija sin marearse y distinguirlos.

¿Qué te pareció este desafío? ¿No fue tan complicado como pensabas? Te felicitamos si lograste cumplir con el reto. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? Sigue poniendo a prueba tus capacidades.

