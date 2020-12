Los desafíos visuales son tendencia en todas las redes sociales por su complejidad y exigencia. Nuestros sentidos deben estar activados al máximo para resolver al menos uno, aunque en ocasiones nos encontramos con verdaderos retos que son dolores de cabeza que no se alivian ni con aspirina. Sin embargo, el objetivo de hoy es más sencillo: encontrar a 6 personas en la siguiente obra de arte.

Los internautas se divierten resolviendo y comentando las posibles soluciones a los distintos acertijos que día a día se viralizan de forma online. Personas de España, México o Estados Unidos disfrutan con los pasatiempos y al mismo tiempo desafían a sus amigos a resolverlos. Sin duda, una actividad lúdica que emociona a más de uno.

En esta ocasión, el siguiente cuadro del artista ucraniano Oleg Shupliak oculta a seis personas en su totalidad. Algunas se aprecian rápidamente, pero otras debes ubicarlas con un poco más de esfuerzo. Justamente, el pintor europeo se destaca por elaborar materiales con ilusiones óticas y así hacer “explotar” el cerebro de todos los que ven sus composiciones.

IMAGEN COMPLETA

Este desafío se complica aún más si es que colocas un límite de tiempo ¿Aceptar el reto? Intenta encontrar a todos los hombres en la imagen en menos de 30 segundos ¿Complicado? Tan solo necesitas activar bien todos tus sentidos y de ese modo conseguirás encontrar la solución más rápido de lo que crees ¡Tú puedes hacerlo!

Encuentra a las 6 personas ocultas en la siguiente pintura. (Foto: Facebook)

Las ilusiones ópticas juegan con nuestra mente hasta el punto de crear dolores de cabeza muy intensos. En caso no hayas llegado a la solución, no te preocupes, no eres el único que ha fallado en el intento. Solo necesitas mayor práctica y así conseguirás mejorar. Sin embargo, los que sí lograron culminar el desafío son personas con habilidades visuales desarrolladas.

SOLUCIÓN DEL RETO

Solución: mira dónde se hallaban las personas ocultas en la imagen. (Foto: Facebook)

Las seis personas se encontraban muy cerca de cada una. Una de ellas, la más notoria, se encuentra tocando un arpa cerca al río. A sus lados, se aprecian dos rostros prominentes que se confunden en parte con el cielo. La cuarta figura aparece arriba del hombre de instrumento, es la silueta de una mujer pegada a una rama. La quinta se encuentra al interior del rostro de la izquierda, mientras que la última persona es quien engloba a todos. Es el más difícil de hallar, pero con algo de paciencia se ubica. Una verdadera locura.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

