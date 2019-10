“Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods”: lo que debes recordar antes de verla

Este miércoles 9 de octubre se emitirá en Japón la tercera temporada de “Seven Deadly Sins” (Siete pecados capitales, en español), cuyo nombre original es Nanatzu No Taizai. Esta nueva entrega llevará por título “Wrath of the Gods” (La ira de los dioses).

Debido a la gran expectativa que ha generado su estreno, los fanáticos esperan con ansias volver a ver a Meliodas y Elizabeth Liones, junto a los Pecados Capitales en muchas más aventuras.

La segunda temporada de esta serie manga finalizó en junio del año pasado, por lo que muchos seguidores ya cuentan las horas para poder verla. Aunque se sabe que solo será emitida en Japón, al resto del mundo llegaría, como ocurrió con las anteriores entregas, luego que termine en dicho país; es decir, en 2020. Pero eso no ha sido impedimento para que los fanáticos estén al tanto de su lanzamiento.

Antes que empiece “Wrath of the Gods”, recuerdas ¿qué sucedió en “Seven Deadly Sins 2”? no te preocupes, que a continuación te refrescamos la memoria.

Una adaptación a serie de anime por parte del estudio A-1 Pictures se emitió desde el 5 de octubre de 2014 al 29 de marzo de 2015. (Foto: Studio DEEN) Una adaptación a serie de anime por parte del estudio A-1 Pictures se emitió desde el 5 de octubre de 2014 al 29 de marzo de 2015. (Foto: Studio DEEN) Una adaptación a serie de anime por parte del estudio A-1 Pictures se emitió desde el 5 de octubre de 2014 al 29 de marzo de 2015. (Foto: Studio DEEN)

¿QUÉ SUCEDIÓ EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “NANATSU NO TAIZAI”?

En la temporada 2 de “Nanatsu no Taizai” ocurre la liberación de los Diez Mandamientos, el grupo de élite del Rey Demonio, quienes planean conquistar Britania. Los únicos que pueden impedirlo son los Siete Pecados Capitales y los Caballeros Sagrados.

Para detener ese plan maléfico, Meliodas, quien es el capitán de los Siete Pecados Capitales, está en la búsqueda del séptimo y último integrante de su grupo llamado Escanor, considerado el más fuerte. Mientras esto ocurre, su pasado entrará en conflicto con los demonios, descubriéndose así cómo empezó la rebelión de Hendrickson y Deyfrus.

La segunda parte termina con el retorno de Meliodas, quien tras acabar con la vida de Fraudrin, el desinteresado comandante de los Diez Mandamientos, se revela que estaba maldito con la inmortalidad y que secretamente era hijo del Rey Demonio.

Después de la pelea, Meliodas es rechazado por su amigo Ban, por lo que decide disfrutar de un poco de alcohol y carne que encontró luego de la destrucción de su bar. Es en este lugar donde lo encuentra Elizabeth, a quien confiesa que le gustó haber matado a Fraudrin y que teme convertirse en un demonio cuando tenga que salvarle la vida. Tras estas palabras, ella solo atina a abrazarlo y le promete que estará con él pase lo que pase.

Es una serie de animación basada en la historia escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki. (Foto: Studio DEEN) Es una serie de animación basada en la historia escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki. (Foto: Studio DEEN) Es una serie de animación basada en la historia escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki. (Foto: Studio DEEN)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA “WRATH OF THE GODS”?

Se espera que el inicio de la tercera temporada continúe la historia de Meliodas y Elizabeth, uniéndose a los demás guerreros para poder encontrar una manera de vencer a los Diez Mandamientos y hacerse más fuertes.

Ahora se sabe que el reino de Camelot ha caído en manos de Zeldris y los demás, pero no hay rastro del Rey Arturo que parece haberse escondido. Mientras Meliodas tome más riesgos para proteger a Elizabeth, más cerca estará de convertirse en un demonio.

¿Lo hará finalmente? Los avances oficiales y aquellos que están al día con el manga han comentado que, sin caer en spoilers, los Siete Pecados Capitales se unirán nuevamente para luchar contra esta amenaza, a la par que nuevos secretos y poderes se revelan a su favor.

La temporada 2 terminó con Meliodas regresando y matando sin piedad a Fraudrin, el desinteresado comandante de los "Diez Mandamientos". (Foto: Studio DEEN) La temporada 2 terminó con Meliodas regresando y matando sin piedad a Fraudrin, el desinteresado comandante de los "Diez Mandamientos". (Foto: Studio DEEN) La temporada 2 terminó con Meliodas regresando y matando sin piedad a Fraudrin, el desinteresado comandante de los "Diez Mandamientos". (Foto: Studio DEEN)

TODO SOBRE EL ESTRENO DE “SEVEN DEADLY SINS: WRATH OF THE GODS”?

“Los siete pecados capitales: La ira de los dioses” comenzará su transmisión de forma semanal en Japón a través de TV Tokyo desde este miércoles 9 de octubre del año 2019 a las 5:55 pm (hora local), mientras que en BS TV Tokyo estará disponible el jueves 10 de octubre a las 00:59 am (hora local), según precisó el mismo sitio oficial de la franquicia.

El equivalente horario por país es el siguiente:



* Perú, Colombia, México y Ecuador: 9 de octubre a las 3:55 a.m.

* Bolivia y Estados Unidos (este): 9 de octubre a las 4:55 a.m.

* Argentina y Chile: 9 de octubre a las 5:55 a.m.

* España: 9 de octubre 10:55 a.m.



Esta nueva temporada de “Seven Deadly Sins” está siendo producida por el Studio DEEN y tendría 24 episodios.

Netflix cuenta con los derechos de distribución internacional de “Seven Deadly Sins”, pero hasta el momento no ha dado a conocer cuándo lanzará la nueva temporada del anime. Es decir, recién se vería la serie en el resto del mundo, incluida América Latina, una vez termine su emisión original en Japón, al igual que pasó con la anterior entrega.

¿Alguna fecha estimada? La tercera temporada de los ‘Siete pecados capitales’ podría llegar a Netflix aproximadamente en julio o agosto del próximo año, ya que se ha estimado que en Japón la serie continuará de largo hasta marzo del 2020.

Seven Deadly Sins Wrath of the Gods Nanatsu no Taizai Capítulo 1 Temporada 3 desde el 9 de octubre en Japón. (Foto: @7_taizai) Seven Deadly Sins Wrath of the Gods Nanatsu no Taizai Capítulo 1 Temporada 3 desde el 9 de octubre en Japón. (Foto: @7_taizai) Seven Deadly Sins Wrath of the Gods Nanatsu no Taizai Capítulo 1 Temporada 3 desde el 9 de octubre en Japón. (Foto: @7_taizai)

TRÁILER FINAL DE LA TERCERA TEMPORADA

El sitio web oficial del anime lanzó el trailer final, amenizado por la canción “Rob the Frontier” e interpretada por la banda UVERworld. El tema será el opening de los nuevos episodios.

En los avances se puede ver el conflicto que se avecina para Meliodas y sus aliados, quienes continuarán luchando contra los Diez Mandamientos.

Además, se contará pasado del protagonista y la princesa Elizabeth, así como el origen de la enorme conexión que tienen.