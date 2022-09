La popularidad de las series asiáticas está siendo un ‘boom’ en Netflix, por lo que plataformas mundiales las transmitan es una alegría para los fanáticos. Es así como las producciones hechas en Corea del Sur cada vez tienen más reconocimiento a nivel mundial. En esta nota encontrarás una lista con las historias de amor más cautivadores de las plataformas de streaming.

No te pierdas ninguna serie que te compartiremos a continuación. Aquí te brindamos cuatro recomendaciones de doramas coreanos donde la comedia, el romance y el drama son su mayor atractivo. Sigue leyendo.





Woo, una abogada extraordinaria





Woo, una abogada extraordinaria (Foto: Instagram/eunbining0904).

Este drama cuenta la historia de Woo Young-woo, una abogada que tiene un transtorno de espectro autista pero con una gran inteligencia que hace que la cataloguen como una ‘genio’. Tiene un alto coeficiente intelectual, de 164, una memoria impresionante que hacen que logre trabajar en un gran bufete y enfrenta desafíos dentro y fuera del juzgado.

Sin embargo, sus habilidades sociales complican su desarrollo profesional y personal. Esto debido a que conoce a Kang Tae-oh, un empleado que trabaja en su mismo buffete pero quién no tiene prejuicios debido a su condición y la defiende y protegue de los problemas que puedan surgir. Los sentimientos se van desarrollando y Woo Young-woo entra en conflicto por no saber si podrá hacer feliz a Tae-oh. No te quedes con la intriga y descubre cómo termina esta dulce historia.





Love Alarm





Love Alarm: drama donde todos reciben alertas de una aplicación al estar cerca de alguien a quien le gustas. (Foto: Instagram/wow_kimsohyun).

Un drama juvenil que está ambientado en Corea del Sur, la peculiaridad de este drama es que este existe una aplicación móvil llamada Love Alarm que te envía una notificación en forma de corazón cuando estás a 10 metros de una persona que está enamorada de ti. Aquí se desarrolla un triángulo amoroso entre Kim Jo-jo, Lee Hye-young y su amigo de la infancia, Sun-oh.

La historia trata de Kim Jo-jo, una estudiante de preparatoria que vive una realidad dura debido a la escasez de dinero. Ella conoce a Hwan Sun-oh el estudiante rico, guapo y popular pero proveniente de una familia muy disfuncional.

La amistad de Kim Jo-jo y Hye-young se pone a prueba cuando ambos personas masculinos revelan que están enamorados de Jo-jo, quien no puede bajar la aplicación de Love Alarm porque su teléfono es muy viejo y no puede comprar uno nuevo. No te pierdas esta entretenida historia en Netflix.





Start-Up

Start-up. Start-up: serie de jóvenes emprendedores que buscan cumplir su sueños (Foto: Instagram/kuukzky).

Start Up es un drama coreano de TvN y Netflix, la serie está protagonizada por Susy, Nam Joo-hyuk, Kim Seon-ho y Kang Han-na. El dorama cuenta la historia de Nam Do San (Nam Joo-hyuk), que es excelente con las matemáticas y fundador de Samsan Tech. Sin embargo, la empresa tiene una desarrolla una tecnología prometedora pero no tienen la inversión necesaria para probarla.

La trama se desarrolla en una Hackarthon, en donde 6 equipos ganadores tendrán acceso a una estancia en “Sandbox”, un lugar en el que tendrán los recursos necesarios para emprender, para ello deben ser capaces de hacer valida una idea de negocio que sea rentable y demostrar que pueden atraer inversiones. De alguna manera, Nam Do San se convierte en el primer amor de Seo Dal Mi (Suzy) quien busca salir de la pobreza y lograr su sueño de ser exitosa.

Debido al éxito de esta serie y la cautivadora actuación de Kim Seon-ho, quien era parte del triángulo amoroso entre los protagonista, fue tomado en cuenta para participar en otro de los dramas más populares del últimos tiempos. Por ello, este nueva drama será la siguiente serie en nuestra lista de recomendaciones.





El amor es como el Chachachá

El amor es como el chachachá, comedia románticas (Foto: Instagram: illusomina).

El drama surcoreano se desarrolla en un pueblo costero llamado Gongjin. Aquí es donde llega la dentista Yoon Hye-Jin conoce a Hong Du-Sik un joven conocido por todos como Jefe Hong. Sin embargo, sus primeras interacciones no son tan amigables como pensaban.

El hombre realiza múltiples labores en Gongjin, ya que no solo es corredor de propiedades, pescador, barista y mozo del café local, sino que también hace todo tipo de reparaciones y en su tiempo libre surfea. Todo esto deja cautivada a la dentista al ver su lado humano del joven.

El romance inunda la trama principal ya que desde el minuto uno se nota la fuerte atracción entre el ocupado Jefe Hong y la doctora Hye-Jin. Sin embargo, lo que pondrá a prueba relación serán sus personalidades, el trato hacia los demás, y su pasado. Descubre cómo termina esta historia que te sacará muchas sonrisas y lágrimas a la vez.





