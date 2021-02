Esta prueba de personalidad se ha vuelto viral en Facebook y demás redes sociales, pues los resultados que muestra ha ‘convencido’ a miles de internautas. Los test psicológicos , gracias a esto, son ya el contenido favorito entre los usuarios. De esa manera, te mostramos esta prueba que te revelará detalles que no conocías sobre tu personalidad.

Lo único que tienes que hacer es observar la siguiente imagen y elegir el triángulo que más te agrada. Dependiendo tu elección descubrirás aspectos ocultos sobre tu forma de ser y asimismo cómo te desenvuelves ante el resto de personas. Líneas abajo te dejaremos el significado de cada una de las figuras.

El triángulo que más llame tu atención te revelará aspectos sobre tu personalidad. | Foto: iProfesional

1. El círculo dentro del triángulo: eres una persona amable y afectuosa

El respeto y el afecto son dos de tus características básicas a la hora de interactuar con alguien. Siempre firme, sueles estar disponible para quienes te necesitan, y hasta le das la bienvenida a extraños con una sonrisa. Esta apertura hacia el otro hace que tus personas más cercanas dependan mucho de ti. Ese círculo íntimo es con el que compartes toda tu vida. El círculo en el medio quiere decir que estás rodeado de seres humanos. Eres muy sociable, aunque prefieres mantener tu vida personal en un espacio privado.

2. El círculo en la parte superior del triángulo: eres una persona tranquila y segura de sí misma

Si dibujarías el círculo y el triángulo de esta manera, significa que eres consciente del mundo que te rodea. No estás ni muy desapegado de tus compañeros, ni tan involucrado con ellos. La seguridad y confianza en ti mismo te permiten centrarte en tu propio trabajo. Los interesantes proyectos que estás emprendiendo parecen despertar admiración en aquellos que te rodean. Tu vida no gira alrededor de la necesidad de socializar o vincularse con personas todo el tiempo, sino que entiendes bien cuáles son tus prioridades. Eso no quita que tengas un buen número de seguidores atrás tuyo.

3. El círculo alrededor del triángulo: eres una persona muy protectora

Sin importar que tanto conozcas a la otra persona, siempre vas a estar ahí para ella. Tu altruismo te lleva a ayudar al otro, amigo o extraño, sin pensar en las consecuencias. Eres una especie de guardián de las personas que te rodean, quienes a su vez tocan tu puerta en busca de consejos o una linda charla. Tu extrema lealtad e inteligencia hace que te diferencies del resto.

4. Un semicírculo alrededor de la parte superior del triángulo: eres una persona muy alegre y solidaria

¡Eres la mejor persona animadora! Siempre alientas y festejas los logros de los demás, y te inunda una gran sensación de alegría cuando alcanzan el éxito. En ese sentido, eres lo más ajeno a los celos que se puede. Irradias positivismo y optimismo, lo que te permite iluminar hasta las situaciones más oscuras. Esta actitud te lleva a alentar la confianza de los demás y mucha gente te conoce por lo que haces día a día.

